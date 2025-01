Jaki najlepszy procesor dla gracza 2025? Te modele zapewnią największą wydajność w grach

Kupując procesor do kart graficznych takich jak Radeon RX 7900 XTX, RTX 4080 Super czy najnowsze RTX 5070 Ti, należy postawić na mocną jednostkę. Jeśli nie chcemy wydawać na procesor więcej niż 2000 zł, najlepszym wyborem w tym segmencie będzie Intel Core i7-14700KF. To procesor, który kosztuje ok. 1700 zł i należy do poprzedniej generacji oraz bazuje na martwej już podstawce LGA1700. Mimto to oferuje wyższą wydajność w grach niż jego bezpośredni następca, czyli Core Ultra 7 265K. Kluczem do uzyskania możliwie najwyższych wyników w grach będzie sparowanie procesora z pamięcią DDR5, wybierając płytę główną obsługującą najnowszą generację RAM-u.