Roborock S8 MaxV Ultra - zapomnisz o sprzątaniu

Moje dzieci nagle odkryły w sobie smykałkę do sprzątania. Postanowiły utrzymywać porządek na podłodze, byleby tylko mogły zawołać Rocky’ego do sprzątania. Zapewne część z was trochę się obawia wydawania komend po angielsku, ale zapewniam, że nie trzeba mieć pięknego brytyjskiego akcentu, żeby robot zrozumiał, co chcemy mu powiedzieć. Zbiór dostępnych poleceń możemy przejrzeć w aplikacji, która jest w całości spolszczona. Sterowanie głosem daje jeszcze większą frajdę niż tradycyjne klikanie w telefonie. Leżąc na kanapie i wydając polecenia po angielsku Rocky'emu można poczuć się jak angielski lord, który prosi swojego lokaja o ogarnięcie pokoju. Nie doszedłem jeszcze do tego, jak zmusić go do przynoszenia drinków, ale na pewno jest na to sposób.