Xiaomi 17 Ultra ma mechaniczny zoom. Ale co jeszcze potrafi?

Coroczne targi MWC w Barcelonie to czas, gdy wielu producentów smartfonów prezentuje swoje topowy produkty na nadchodzący rok. Nie inaczej jest w przypadku chińskiego Xiaomi, które zaprezentowało właśnie trzy nowe telefony: tajemniczego Leica Leitzphone, bazowego Xiaomi 17 i dopakowanego Xiaomi 17 Ultra, z którym spędziłem ostatni tydzień.

Xiaomi 17 Ultra - specyfikacja i opinie

Nowy topowy model marki Xiaomi wyposażony został w ogromny, bo aż 6,9-calowy wyświetlacz typu OLED z technologią Xiaomi HyperRGB optymalizującą układ subpikseli z pokryciem palety barw DCI-P3, który chroni szkłem Xiaomi Shield Glass 3.0. Rozdzielczość to 2608 na 1200 pikseli i odświeża się w zakresie 1-120 Hz. Obsługuje tryby HDR10+ i Dolby Vision i zapewnia do 3500 nitów jasności.

Pod wyświetlaczem Xiaomi 17 Ultra w obudowie o wymiarach 162,9 x 77,6 x 8,29 mm i masie poniżej 220 g znalazły się rzecz jasna topowe podzespoły. Za wydajność odpowiada chip Qualcomm Snapdragon Elite Gen 5 wyposażony w NPU (Qualcomm Hexagon) i 16 GB pamięci operacyjnej (LPDDR5X) oraz 512 GB lub 1 TB pamięci wewnętrznej (UFS 4.1). Zarządza nim system Android z nakładką Xiaomi HyperOS 3.

Na pokładzie mamy też czytnik linii papilarnych i nowoczesne moduły łączności z Wi-Fi 7 na czele, a akumulator o pojemności 6000 mAh ładowany jest z użyciem technologii HyperCharge z mocą 90 W (przewodowo poprzez port USB-C z obsługą USB 3.2 Gen 2) lub 50 W (bezprzewodowo). Największą gwiazdą jest zaś aparat przygotowany we współpracy z marką Leica z trzema obiektywami.

Galeria: 3 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 3 Xiaomi 17 Ultra jest grubszy niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka

Xiaomi 17 Ultra - potrójny aparat

Główny obiektyw, czyli szeroki, robi zdjęcia o wielkości do 50 Mpix. Wyposażono go w ogromną, bo aż matrycą o wielkości 1” o nazwie Light Fusion 1050L. Xiaomi 17 Ultra chwyta z jego użyciem kadry przy ekwiwalencie ogniskowej 23 mm i przysłonie f/1.67 z optyczną stabilizacją obrazu.

Do tego możemy zrobić zdjęcia ultraszerokokątne, również o wielkości do 50 Mpix, z użyciem drugiego obiektywu. Xiaomi 17 Ultra w tym przypadku ma do dyspozycji matrycę Samsung JN5 o wielkości 1/2,75”. W tym przypadku ekwiwalent ogniskowej wynosi 14 mm, przysłona to f/2.2, a kąt wiedzenia - 115 stopni.

Najciekawszy jest w tym wszystkim trzeci obiektyw, portretowy, również z optyczną stabilizacją. Robi zdjęcia o wielkości do 200 Mpix i ma mechaniczny zoom, co przekłada się na zmienną ogniskową (w zakresie 75-100 mm) i zmienną przysłonę (f/2.39-f2.96). Kadry chwytane są na matrycy Samsung HPE o wielkości 1/1.4”.

Galeria: 2 zdjęcia Galeria zdjęć 1 / 2 Wyspa aparatu w Xiaomi 17 Ultra jest ogromna…

A co z oczkiem w ekranie? W tym przypadku mamy do czynienia z fotografiami o wielkości do 50 Mpix, które strzela się z przysłoną f/2.2 przy ekwiwalencie ogniskowej na poziomie 21 mm. Kąt widzenia tego obiektywu to 90 stopni, co jest wystarczające do robienia grupowych selfie.

Jakie zdjęcia robi Xiaomi 17 Ultra?

W skrócie: po prostu śliczne i to nie tylko w dzień, ale również w nocy. W przypadku głównego obiektywu z 1-calowym sensorem Xiaomi 17 Ultra korzysta z technologii LOFIC HDR, która zwiększa zakres światła przechwytywanego przez matrycę, aby lepiej radzić sobie w trudnych warunkach - w tym podczas nagrywania w nocy wideo, gdy ciemna scena ma silnie podświetlone punkty.

W przypadku modeli Xiaomi 14 Ultra i Xiaomi 15 Ultra z matrycami LYTIA 900 parametr FWC (Full-Well Capacity), określający maksymalną liczbę elektronów, które mógł przyjąć pojedynczy piksel, wynosił 62000. Xiaomi 17 Ultra z matrycą Light Fusion 1050L może pochwalić się z kolei FWC na poziomie 380000. Pozwala to uzyskać zdjęcia pełne detali, ale bez przepaleń.

Galeria: 4 zdjęcia Po uruchomieniu aparatu widzimy informację o nowych funkcjach 1 / 4

Nowoczesnych rozwiązań nie zabrakło też w przypadku obiektywu portretowego, który wyposażono w mechaniczny zoom, którego użycie nie zmniejsza wielkości zdjęcia, która wynosi 200 Mpix. Można wybrać cztery predefiniowane presety, którymi są 75 mm (3.2x), 85 mm (3.7x), 90 mm (3.9x) i 100 mm (4.3x). Do tego dochodzi rzecz jasna zoom cyfrowy: do 400 mm (17,2x).

Co przy tym istotne, niezależnie który preset zoomu optycznego wybierzemy, zdjęcia zawsze mogą mieć pełny rozmiar 200 Mpix. W chwytaniu kadrów z użyciem Xiaomi 17 Ultra pomaga przy tym oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję, które pozwala nam np. wybrać konkretne tryby pomagające w uchwyceniu na zdjęciu, w tym fajerwerków lub płomieni.

Galeria: 11 zdjęć Xiaomi 17 Ultra - krotności zoomu (od 0.6x do cyfrowego 120x) 1 / 11

Xiaomi 17 Ultra - polska cena

Nowy topowy telefon marki Xiaomi dostępny będzie w sprzedaży w dwóch wersjach różniących się pojemnością pamięci, a każde z nich dostępna będzie w trzech kolorach: Starlit Green, White, Black. Rekomendowane przez producenta polskie ceny Xiaomi 17 Ultra prezentują się następująco:

Xiaomi 17 Ultra (16 GB + 512 GB) - 6499 zł;

Xiaomi 17 Ultra (16 GB + 1 TB) - 6999 zł.

Warto przy tym zwrócić uwagę, iż cena Xiaomi 17 Ultra w euro utrzymała się na poziomie poprzednich modeli, czyli Xiaomi 15 Ultra, tak w naszym regionie dotyczy to tylko Xiaomi 17 Ultra w wersji 1 TB. Po przeliczeniu na złotówki Xiaomi 17 Ultra w wersji 512 GB jest o 200 zł droższy od poprzednika.

Na szczęście nie zabrakło tutaj ciekawej promocji na start. Przedsprzedaż nowego telefonu potrwa od 28 lutego do 14 marca, a w jej ramach kupując Xiaomi 17 Ultra można dorzucić do koszyka za złotówkę hulajnogę Xiaomi Scooter 5 Max lub tablet Xiaomi Pad 8 (8 GB + 128 GB).

Piotr Grabiec 28.02.2026 15:45

