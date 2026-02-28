REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Xiaomi 17 Ultra ma mechaniczny zoom. Ale co jeszcze potrafi?

Xiaomi 17 Ultra jest już w naszych rękach! Jaką ma specyfikację i ile kosztuje? No i co dokładnie potrafi jego potrójny aparat z mechanicznym zoomem i 1-calową matrycą? Sprawdziliśmy to.

Piotr Grabiec
xiaomi 17 ultra 0
REKLAMA

Coroczne targi MWC w Barcelonie to czas, gdy wielu producentów smartfonów prezentuje swoje topowy produkty na nadchodzący rok. Nie inaczej jest w przypadku chińskiego Xiaomi, które zaprezentowało właśnie trzy nowe telefony: tajemniczego Leica Leitzphone, bazowego Xiaomi 17 i dopakowanego Xiaomi 17 Ultra, z którym spędziłem ostatni tydzień.

xiaomi 17 ultra mwc 2026
REKLAMA

Xiaomi 17 Ultra - specyfikacja i opinie

Nowy topowy model marki Xiaomi wyposażony został w ogromny, bo aż 6,9-calowy wyświetlacz typu OLED z technologią Xiaomi HyperRGB optymalizującą układ subpikseli z pokryciem palety barw DCI-P3, który chroni szkłem Xiaomi Shield Glass 3.0. Rozdzielczość to 2608 na 1200 pikseli i odświeża się w zakresie 1-120 Hz. Obsługuje tryby HDR10+ i Dolby Vision i zapewnia do 3500 nitów jasności.

Pod wyświetlaczem Xiaomi 17 Ultra w obudowie o wymiarach 162,9 x 77,6 x 8,29 mm i masie poniżej 220 g znalazły się rzecz jasna topowe podzespoły. Za wydajność odpowiada chip Qualcomm Snapdragon Elite Gen 5 wyposażony w NPU (Qualcomm Hexagon) i 16 GB pamięci operacyjnej (LPDDR5X) oraz 512 GB lub 1 TB pamięci wewnętrznej (UFS 4.1). Zarządza nim system Android z nakładką Xiaomi HyperOS 3.

Na pokładzie mamy też czytnik linii papilarnych i nowoczesne moduły łączności z Wi-Fi 7 na czele, a akumulator o pojemności 6000 mAh ładowany jest z użyciem technologii HyperCharge z mocą 90 W (przewodowo poprzez port USB-C z obsługą USB 3.2 Gen 2) lub 50 W (bezprzewodowo). Największą gwiazdą jest zaś aparat przygotowany we współpracy z marką Leica z trzema obiektywami.

Galeria: 3 zdjęcia
Galeria zdjęć
Xiaomi 17 Ultra jest grubszy niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka
Wyspa aparatu na pleckach wystaje na kilka milimetrów z obudowy
Trzymając telefon w normalny sposób łatwo o nią zahaczyć palcem!

Xiaomi 17 Ultra - potrójny aparat

Główny obiektyw, czyli szeroki, robi zdjęcia o wielkości do 50 Mpix. Wyposażono go w ogromną, bo aż matrycą o wielkości 1” o nazwie Light Fusion 1050L. Xiaomi 17 Ultra chwyta z jego użyciem kadry przy ekwiwalencie ogniskowej 23 mm i przysłonie f/1.67 z optyczną stabilizacją obrazu.

Do tego możemy zrobić zdjęcia ultraszerokokątne, również o wielkości do 50 Mpix, z użyciem drugiego obiektywu. Xiaomi 17 Ultra w tym przypadku ma do dyspozycji matrycę Samsung JN5 o wielkości 1/2,75”. W tym przypadku ekwiwalent ogniskowej wynosi 14 mm, przysłona to f/2.2, a kąt wiedzenia - 115 stopni. 

Najciekawszy jest w tym wszystkim trzeci obiektyw, portretowy, również z optyczną stabilizacją. Robi zdjęcia o wielkości do 200 Mpix i ma mechaniczny zoom, co przekłada się na zmienną ogniskową (w zakresie 75-100 mm) i zmienną przysłonę (f/2.39-f2.96). Kadry chwytane są na matrycy Samsung HPE o wielkości 1/1.4”.

Galeria: 2 zdjęcia
Galeria zdjęć
Wyspa aparatu w Xiaomi 17 Ultra jest ogromna…
… a wycięcie na przedni obiektyw niemal niewidoczne na ciemnej tapecie

A co z oczkiem w ekranie? W tym przypadku mamy do czynienia z fotografiami o wielkości do 50 Mpix, które strzela się z przysłoną f/2.2 przy ekwiwalencie ogniskowej na poziomie 21 mm. Kąt widzenia tego obiektywu to 90 stopni, co jest wystarczające do robienia grupowych selfie.

Jakie zdjęcia robi Xiaomi 17 Ultra?

W skrócie: po prostu śliczne i to nie tylko w dzień, ale również w nocy. W przypadku głównego obiektywu z 1-calowym sensorem Xiaomi 17 Ultra korzysta z technologii LOFIC HDR, która zwiększa zakres światła przechwytywanego przez matrycę, aby lepiej radzić sobie w trudnych warunkach - w tym podczas nagrywania w nocy wideo, gdy ciemna scena ma silnie podświetlone punkty.

W przypadku modeli Xiaomi 14 Ultra i Xiaomi 15 Ultra z matrycami LYTIA 900 parametr FWC (Full-Well Capacity), określający maksymalną liczbę elektronów, które mógł przyjąć pojedynczy piksel, wynosił 62000. Xiaomi 17 Ultra z matrycą Light Fusion 1050L może pochwalić się z kolei FWC na poziomie 380000. Pozwala to uzyskać zdjęcia pełne detali, ale bez przepaleń.

Galeria: 4 zdjęcia
Po uruchomieniu aparatu widzimy informację o nowych funkcjach
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii

Nowoczesnych rozwiązań nie zabrakło też w przypadku obiektywu portretowego, który wyposażono w mechaniczny zoom, którego użycie nie zmniejsza wielkości zdjęcia, która wynosi 200 Mpix. Można wybrać cztery predefiniowane presety, którymi są 75 mm (3.2x), 85 mm (3.7x), 90 mm (3.9x) i 100 mm (4.3x). Do tego dochodzi rzecz jasna zoom cyfrowy: do 400 mm (17,2x).

Czytaj inne nasze teksty poświęcone marce Xiaomi:

Co przy tym istotne, niezależnie który preset zoomu optycznego wybierzemy, zdjęcia zawsze mogą mieć pełny rozmiar 200 Mpix. W chwytaniu kadrów z użyciem Xiaomi 17 Ultra pomaga przy tym oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję, które pozwala nam np. wybrać konkretne tryby pomagające w uchwyceniu na zdjęciu, w tym fajerwerków lub płomieni.

Galeria: 11 zdjęć
Xiaomi 17 Ultra - krotności zoomu (od 0.6x do cyfrowego 120x)
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii
zdjęcie galerii

Xiaomi 17 Ultra - polska cena

Nowy topowy telefon marki Xiaomi dostępny będzie w sprzedaży w dwóch wersjach różniących się pojemnością pamięci, a każde z nich dostępna będzie w trzech kolorach: Starlit Green, White, Black. Rekomendowane przez producenta polskie ceny Xiaomi 17 Ultra prezentują się następująco:

  • Xiaomi 17 Ultra (16 GB + 512 GB) - 6499 zł;
  • Xiaomi 17 Ultra (16 GB + 1 TB) - 6999 zł.

Warto przy tym zwrócić uwagę, iż cena Xiaomi 17 Ultra w euro utrzymała się na poziomie poprzednich modeli, czyli Xiaomi 15 Ultra, tak w naszym regionie dotyczy to tylko Xiaomi 17 Ultra w wersji 1 TB. Po przeliczeniu na złotówki Xiaomi 17 Ultra w wersji 512 GB jest o 200 zł droższy od poprzednika.

REKLAMA

Na szczęście nie zabrakło tutaj ciekawej promocji na start. Przedsprzedaż nowego telefonu potrwa od 28 lutego do 14 marca, a w jej ramach kupując Xiaomi 17 Ultra można dorzucić do koszyka za złotówkę hulajnogę Xiaomi Scooter 5 Max lub tablet Xiaomi Pad 8 (8 GB + 128 GB).

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Piotr Grabiec
28.02.2026 15:45
Tagi: LeicaMWCSmartfonyXiaomi
Najnowsze
15:30
Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 i Leica Leitzphone. Cena znowu czyni cuda
Aktualizacja: 2026-02-28T15:30:00+01:00
9:30
Wiemy, dlaczego buty do koszykówki piszczą. Chodzi o miniaturowe pioruny
Aktualizacja: 2026-02-28T09:30:00+01:00
9:15
Elektronika bez baterii będzie cudowna. Kryształ zamieni drgania w prąd
Aktualizacja: 2026-02-28T09:15:00+01:00
9:00
Policzyli brakujące miliardy lat. Wiadomo, co naprawdę zjadało skały
Aktualizacja: 2026-02-28T09:00:00+01:00
8:30
Myślisz, że zawsze wybierasz najwolniejszą kasę? Twój mózg robi cię w balona
Aktualizacja: 2026-02-28T08:30:00+01:00
8:15
Polskie glony poleciały w kosmos i wróciły zmienione. Co tam się stało?
Aktualizacja: 2026-02-28T08:15:00+01:00
8:00
Śledztwo w sprawie Motoroli Signature. Gdzie uciekło 4299 zł?
Aktualizacja: 2026-02-28T08:00:00+01:00
7:30
Ocean wbrew ociepleniu stygnie. O co tu chodzi?
Aktualizacja: 2026-02-28T07:30:00+01:00
7:15
Coś ugryzło Słońce. Nie widzieliśmy podobnego zjawiska od dawna
Aktualizacja: 2026-02-28T07:15:00+01:00
7:00
Na weekend do USA po dyski? Przy cenach w Europie to naprawdę ma sens
Aktualizacja: 2026-02-28T07:00:00+01:00
21:52
Ryzykowny plan samorządów. Nie będzie prądu, włączą Starlinki
Aktualizacja: 2026-02-27T21:52:10+01:00
21:04
Apple postawiony pod ścianą. Zapłaci dwa razy więcej
Aktualizacja: 2026-02-27T21:04:25+01:00
20:25
Samsung potwierdza. Galaxy z zupełnie nowym akumulatorem
Aktualizacja: 2026-02-27T20:25:41+01:00
19:45
Google dokłada do pieca. Android 17 jest świetny
Aktualizacja: 2026-02-27T19:45:30+01:00
19:38
Chcą łapać drony w siatkę. Tak zabezpieczą Mistrzostwa Świata
Aktualizacja: 2026-02-27T19:38:22+01:00
18:38
Ta konsola powoduje opad szczęki. Odpala Wiedźmina i się składa
Aktualizacja: 2026-02-27T18:38:38+01:00
18:19
Landsat 9 widzi w ciemności. NASA pokazała, jak satelita zbiera dane
Aktualizacja: 2026-02-27T18:19:29+01:00
17:29
Nowy miecz Damoklesa. Na polu walki będzie grubo
Aktualizacja: 2026-02-27T17:29:44+01:00
16:55
Samsung tłumaczy brak magnesów. Już rozumiem
Aktualizacja: 2026-02-27T16:55:01+01:00
16:51
Telefony mocno przyspieszą. Lepiej pilnuj portfela
Aktualizacja: 2026-02-27T16:51:08+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA