Donald Trump ujawni prawdę o UFO. "Odtajnię wszystkie dokumenty"

Prezydent Donald Trump powiedział, że nakaże Pentagonowi i innym agencjom federalnym ujawnienie rządowych dokumentów związanych z życiem pozaziemskim i UFO.

Bogdan Stech
Donald Trump ogłosił w mediach społecznościowych, że nakaże Departamentowi Obrony i innym agencjom rządowym USA udostępnienie materiałów dotyczących niewyjaśnionych zjawisk. Stało się to kilka dni po tym, jak były prezydent Barack Obama zasugerował w wywiadzie, że kosmici "są prawdziwi", choć tak naprawdę żadnego nie widział. Więcej o wyznaniu Obamy przeczytacie w tekście: Barack Obama rzucił bombę: "obcy są prawdziwi". Słynny fizyk uruchamia teleskopy.

W związku z ogromnym zainteresowaniem, jakie wykazano, polecę Sekretarzowi Wojny i innym właściwym departamentom i agencjom rozpoczęcie procesu identyfikowania i udostępniania dokumentów rządowych związanych z życiem pozaziemskim, niezidentyfikowanymi zjawiskami powietrznymi (UAP) i niezidentyfikowanymi obiektami latającymi (UFO), a także wszelkich innych informacji powiązanych z tymi niezwykle złożonymi, ale niezwykle interesującymi i ważnymi sprawami – napisał Donadl Trump w poście zamieszczonym w swoim serwisie społecznościowym Truth Social.

Obama się tłumaczy

Zapytany w wywiadzie opublikowanym w sobotę o istnienie życia pozaziemskiego, Obama odpowiedział, że kosmici są prawdziwi, ale ich nie widział. Zaprzeczył jednocześnie teoriom spiskowym na temat rządowego ośrodka w Nevadzie, w którym przebywają pozaziemskie formy życia.

Nie są przetrzymywani w Strefie 51. Nie ma żadnego podziemnego ośrodka, chyba że istnieje jakiś gigantyczny spisek i ukryto go przed prezydentem Stanów Zjednoczonych – powiedział Obama prowadzącemu podcast Brianowi Tylerowi Cohenowi.

Były prezydent wyjaśnił później w poście na Instagramie, że miał na myśli statystyczne prawdopodobieństwo istnienia życia na innych planetach, biorąc pod uwagę ogrom wszechświata.

Jednak odległości między układami słonecznymi są tak duże, że prawdopodobieństwo, iż odwiedzili nas kosmici, jest niewielkie. Podczas mojej prezydentury nie zauważyłem żadnych dowodów na to, że istoty pozaziemskie nawiązały z nami kontakt – dodał Obama na Instagramie.

Nie liczcie na sensacje

Co ciekawe, Donald Trump skrytykował komentarze Baracka Obamy, mówiąc reporterom, że jego zdaniem Obama niesłusznie ujawnił tajne informacje i sugerując, że komentarze byłego prezydenta graniczyły z informacjami tajnymi.

Popełnił wielki błąd - powiedział Trump o Obamie.

Po ogłoszeniu przez Trumpa ujawnienia wszystkich dokumentów szybko zaczęły pojawiać się wyrazy wsparcia. - Dziękujemy, Panie Prezydencie! Nie mogę się doczekać, aby omówić z opinią publiczną wszystkie materiały filmowe, zdjęcia i raporty - napisała republikańska kongresmenka Anna Paulina Luna, przewodnicząca kongresowej grupy zadaniowej ds. niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych.

Wszystkim, który liczą na sensację, muszę zepsuć przyjemność z oczekiwania na wiadomości o zielonych ludzikach. Ruch Trumpa nie wynika z miłości do ujawniania tajemnic, ale zwykłej zazdrości. Trump jest łasy na wszelkiego rodzaju zainteresowanie jego osobą, a że w polityce wewnętrznej i zewnętrznej idzie mu wyjątkowo słabo, postanowił podczepić się pod popularny trend. Widział, z jak wielkim zainteresowaniem spotkała się wypowiedź Obamy i teraz zwyczajnie kopiuje ten ruch.

Bogdan Stech
20.02.2026 09:55
Tagi: Donald TrumpUFOUSAŻycie pozaziemskie
