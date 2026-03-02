Giganci pomogą budować metro w Krakowie. "Miasto nie popełni błędów Warszawy"

Ładowanie...

Jak poinformowało miasto, Kraków rozpoczyna Wstępne Konsultacje Rynkowe przed planowaną budową bezkolizyjnego transportu szynowego. Podkreślono, że celem zaplanowanych konsultacji będzie "zebranie najlepszych rynkowych praktyk, które pozwolą zoptymalizować proces inwestycyjny i uniknąć błędów na wczesnym etapie projektowania".

Pierwsze Wstępne Konsultacje Rynkowe dotyczą sposobu realizacji robót budowlanych związanych z powstaniem metra. Obejmują one m.in. technologię drążenia tuneli metodą TBM, budowę podziemnych obiektów inżynieryjnych, realizację stacji techniczno-postojowej, a także możliwe modele kontraktowe, podział zamówień oraz harmonogramy inwestycji - opisano.

W konsultacjach udział weźmie m.in. spółka Alstom Polska, która na swoim koncie ma realizacje "zupełnie od podstaw wielkich, wielobranżowych systemów na Bliskim Wschodzie". Firma odpowiadała choćby za budowę w pełni zautomatyzowanych linii metra w saudyjskim Rijadzie oraz poprowadzenie trasy Route 2020 w Dubaju, "łącząc proces drążenia tuneli z realizacją zintegrowanej infrastruktury stacyjnej".

W dyskusji uczestniczyć ma również Samsung

Obecne będzie też konsorcjum, na czele którego stoi Budimex SA. Doświadczenie? Niebagatelne – choćby rozbudowana Linii Północnej londyńskiego metra oraz "realizacja kluczowych stacji i tuneli dla tamtejszej nowej Linii Centralnej".

W dyskusji uczestniczyć ma również Samsung C&T Corporation Poland. Firma ma na swoim koncie "budowę dziewiątej linii metra w Seulu, niezwykle skomplikowanych węzłów przesiadkowych w Singapurze, a także drążenie zaawansowanych tuneli w Hongkongu i Nowym Delhi".

Wykorzystane zostanie doświadczenie nabyte na polskim gruncie. Przedsiębiorstwo Gülermak SA drążyło tunele i budowało stacje na drugiej linii warszawskiego metra.

Drugie z konsultacji skupią się na przyszłej pracy metra

"W ramach tej części dialogu analizowane będą nowoczesne pojazdy szynowe, ze szczególnym naciskiem na systemy w pełni zautomatyzowane (pociągi bez maszynisty), wyznaczające współczesne standardy w transporcie miejskim" – zaznacza Kraków.

Miasto posłucha rad i doświadczeń od takich firm jak Alstom Polska (na koncie m.in. automatyczne składy dla paryskiego metra), Siemens Mobility (ich autonomiczne pociągi jeżdżą m.in. w Wiedniu, Monachium, Norymberdze, Rennes czy Sofii), Hitachi Rail (realizacja m.in. bezzałogowego metra w Kopenhadze) i Skoda. To właśnie Czesi odpowiadają za wagony, które kursują pod naszą stolicą.

Kraków wyjaśnia, że konsultacje mają charakter przedprzetargowy. Miasto chce pozyskać praktyczną wiedzę od firm "posiadających doświadczenie w realizacji dużych projektów transportowych". Władze liczą na to, że dzięki temu uda się "lepiej przygotować dokumentację przetargową, określić zakresy zamówień oraz ograniczyć ryzyka na etapie realizacji inwestycji".

Zebrane informacje posłużą do wypracowania optymalnych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i kontraktowych dla jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych w historii miasta. Wstępne Konsultacje Rynkowe to przewidywane w prawie o zamówieniach publicznych rozwiązanie przedprzetargowe, które pozwalają miastu uniknąć kosztownych błędów na etapie realizacji inwestycji, skrócić czas jej prowadzenia oraz ograniczyć uciążliwości dla mieszkańców – zaznaczano.

Jak dodano – a przy tym uspokojono - udział w konsultacjach nie wiąże się z wydatkami po stronie miasta. Ich efektem jest pozyskanie praktycznej wiedzy i doświadczeń, których "nie da się w pełni odtworzyć na podstawie dokumentów, analiz czy rozwiązań teoretycznych".

- Takie konsultacje nie prowadzą do wyboru wykonawcy ani nie wiążą się z podejmowaniem zobowiązań finansowych. Ich celem jest zebranie informacji i doświadczeń od podmiotów na rynku, które pozwolą lepiej przygotować dalsze etapy i ograniczyć ryzyka takie jak choćby opóźnienia – wyjaśniono.

Adam Bednarek 02.03.2026 06:15

