Leć do sklepu, nim wykupią. Lepszej oferty na iPhone'a długo nie będzie

Ładowanie...

iPhone 17e to najnowszy telefon firmy z Cupertino z segmentu budżetowego. Nie jest bynajmniej pierwszym tego typu urządzeniem, bo firma zaczęła zapełniać ten segment już w 2013 r. wraz z iPhone’em 5c, a do tego dostaliśmy trzy iPhone’y SE (w latach 2016, 2020 i 2022), ale to wraz z premierą najnowszego modelu możemy mówić o nowym cyklu wydawniczym.

Ten najświeższy smartfon, czyli iPhone 17e, pojawił się niemal równo rok po iPhonie 16e, którego wypchnął od razu z oferty, plasując się na tej samej półce cenowej wynoszącej 2999 zł. Jest od niego przy tym, rzecz jasna, pod wieloma względami lepszy - no ale czy na tyle, by osoby szukające taniego iPhone’a powinny na niego patrzeć?

REKLAMA

iPhone 16e jest znacznie bardziej opłacalny niż iPhone 17e

Tak jak u Apple’a ceny po premierze, poza wyjątkowymi przypadkami, już się nie zmieniają, tak iPhone’a 17e będzie dało się kupić taniej - u innych sprzedawców. Zanim jednak do tego dojdzie, miną jednak tygodnie, jeśli nie miesiące. iPhone’a 16e, który debiutował rok temu, można kupić z kolei za niezła kasę już dziś.

iPhone 16e, który debiutował w cenie 2999 zł rok temu, dzisiaj sprzedawany jest za ok. 2350 zł tys. zł. Smartfon jak za tę cenę - o ile pogodzimy się z jego brakami, które przecież nie dla każdego użytkownika będą istotne - jest dobrą propozycją dla osób, które chcą telefonu z iOS-em za możliwie małe pieniądze.

Tylko z zakupem iPhone’a 16e trzeba się spieszyć!

W przypadku topowych smartfonów z linii Pro, te nowe wypierają całkiem z oferty starsze, a na najniższej półce jest podobnie. Po debiucie iPhone’a 17e poprzedni model zniknął ze strony Apple’a, co oznacza, że nie kupimy go już bezpośrednio od producenta, a zapasy magazynowe u innych sprzedawców w końcu się wyczerpią.

Jestem przekonany, że w chwili, gdy ostatnie iPhone’y 16e zostaną wykupione, najtańszym telefonem Apple’a pozostanie iPhone 17e, za którego będziemy płacić więcej niż dziś za poprzednika. Cenowo zrówna się z obecną kwotą, którą za niego płacimy, dopiero za rok, gdy na horyzoncie będzie już iPhone 18e…

A czym dokładnie różnią się iPhone 16e od iPhone’a 17e?

Różnica cenowa między tymi dwoma modelami wynosi obecnie nieco ponad 700 zł, a to ok. 1/3 ceny iPhone’a 16e. Mimo to wiele osób może się zastanawiać, czy warto do niego dopłacić - dlatego postanowiłem sprawdzić, czym dokładnie różnią się od siebie te dwa modele i w jakiej sytuacji taka dopłata byłaby uzasadniona.

Najpierw podsumujmy jednak, co te telefony łączy, bo wyglądają na pierwszy rzut oka bardzo podobnie - mają identyczne gabaryty wynoszące 146.7 x 71.5 x 7.8 mm. Oba wyposażono w 6,1-calowe panele Super Retina XDR OLED (1170 x 2532 pikseli, 460 ppi) z notchem o jasności do 1200 nitów, które odświeżane są w 60 Hz.

iPhone 17e ma przy tym mocniejsze szkło chroniące ekran, a do tego pokryte zostało warstwą antyrefleksyjną. Dostał też nowszy procesor, czyli Apple A19 zamiast Apple A18 (aczkolwiek w obu przypadkach dostajemy 8 GB RAM-u). Do tego iPhone 16e miał w standardzie 128 GB pamięci, a tutaj jest jej 256 GB.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone nowym sprzętom Apple’a:

Niezależnie zaś od tego, który z nich wybierzemy, dostaniemy moduły 5G, Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.3, a oba naładujemy poprzez port USB-C w standardzie USB 2.0. iPhone 17e obsługuje za to ładowanie bezprzewodowe MagSafe, którego w iPhonie 16e zabrakło. Akumulatory są natomiast identyczne (4005 mAh).

Oba telefony mają przy tym jedną wspólną piętę achillesową, jaką jest pojedynczy aparat na pleckach - brakuje obiektywów ultraszerokokątnego lub portretowego. Ten, który jest obecny, w iPhonie 17e ma te same parametry, co tej z iPhone’a 16e (48 MP, f/1.6, 26 mm, 1/2.55", 0.7 um) - podobnie jest z kamerką do selfie.

Dobra wiadomość jest natomiast taka, że iPhone 17e, sprzedawany również w wariancie 512 GB, dostępny jest w trzech kolorach: czarnym, białym oraz, co jest nowością, różowym. W przypadku iPhone’a 16e, który ma również warianty 256 GB i 512 GB, dostępne są tylko te dwie pierwsze wersje kolorystyczne.

Patrząc na te różnice w specyfikacji uważam, że o ile MagSafe nie jest dla konsumenta kluczowy, to właśnie iPhone 16e w segmencie budżetowym jawi się jako lepsza propozycja. Przynajmniej dopóki będzie się go dało kupić za te pieniądze, za jakie jest oferowany dziś lub dopóki iPhone 17e nie stanieje.

REKLAMA

Do tego warto dodać, że nie tylko ten bazowy i nadal sensowny telefon Apple’a jest mniej kosztowny niż w poprzednich latach, ale do tego wejście w ekosystem firmy z Cupertino jest teraz tańsze niż kiedykolwiek. A to wszystko za sprawą tego nowego MacBooka Neo, czyli laptopa z procesorem ze smartfona.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Piotr Grabiec 05.03.2026 12:12

Ładowanie...