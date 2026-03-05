REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

mObywatel na porodówce. Nowość dla młodych rodziców

Ministerstwo Cyfryzacji zdaje sobie sprawę, że narodziny są tak istotnym momentem, że nie ma co zawracać niepotrzebnie głowy nie tylko urzędowymi sprawami – wystarczy chwila z mObywatelem i Polska wie, że przyszły użytkownik mObywatela Junior już jest z nami.

Adam Bednarek
mobywatel
REKLAMA

Od dziś rodzice mogą zgłosić urodzenie dziecka w aplikacji mObywatel – poinformował na Facebooku Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji.

Narodziny dziecka to moment, w którym liczy się bliskość, spokój i czas dla rodziny. Formalności nie powinny go zabierać. Dlatego rozwijamy mObywatela jako narzędzie, które towarzyszy nam od samego początku – zaznaczył wiceszef resortu.

REKLAMA

Jak dodał Standerski, nowoczesne państwo to takie, które oddaje ludziom czas.

- Każda sprawa załatwiona online to mniej stresu i więcej przestrzeni na to, co naprawdę ważne – podkreślił.

Z udostępnionego zrzutu ekranu wynika, że opcję zgłoszenia urodzenia dziecka znajdziemy w Usługach, w dziale "Załatw sprawę". Pojawi się w nim sekcja "Rodzina". Do zgłoszenia potrzebne będą profil zaufany i adres do e-Doręczeń. Rodzice, którzy nie są małżeństwem, przed wysłaniem powinni złożyć oświadczenie o ojcostwie w urzędzie stanu cywilnego.

mObywatel od małego

Opcja to nie tylko spore ułatwienie dla świeżo upieczonych rodziców, ale i symboliczny moment w polskiej cyfryzacji. Lada moment urodzą się Polacy – albo może już się urodzili - którzy od pierwszych godzin albo przynajmniej dni skorzystają z mObywatela. Oczywiście nie bezpośrednio, ale i tak będziemy mogli mówić o pierwszym prawdziwym pokoleniu mObywatela. Aplikacja ułatwiła życie milionom Polaków - korzysta z niej już ponad 11 milionów osób - ale co innego pamiętać świat bez mObywatela, a co innego dorastać razem z nim od pierwszych chwil.

Najpierw rodzice zgłaszają dziecko w aplikacji, a potem ani się nie obejrzymy, a dzisiejszy brzdąc zaraz sam odpali swojego mObywatela Junior.

– mObywatel Junior to zaproszenie do poznania cyfrowych rozwiązań, które w przyszłości pozwolą dorosłemu już użytkownikowi mObywatela łatwo i szybko załatwiać formalności za pośrednictwem kolejnych dokumentów oraz usług dostępnych w aplikacji – mówił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, kiedy ogłaszano start opcji dla uczniów.

REKLAMA

Niektórzy mogli się obawiać nie tylko, czy mObywatel w przyszłości będzie takim samym powodem do dumy, co dla wielu z nas, ale czy w ogóle będzie istniał. Ministerstwo Cyfryzacji uspokoiło. Aplikacja mObywatel nigdzie się nie wybiera i nie zostanie zastąpiona przez inne, europejskie rozwiązanie. Za to możemy spodziewać się rozszerzenia o nazwie mObywatel Europa.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Adam Bednarek
05.03.2026 11:50
Tagi:
Najnowsze
10:57
ChatGPT będzie twoją papugą. To świetna wiadomość
Aktualizacja: 2026-03-05T10:57:01+01:00
10:11
Ekran prywatyzujący Samsunga po tygodniu. W końcu mocna nowość, ale jest haczyk
Aktualizacja: 2026-03-05T10:11:54+01:00
9:11
Gigantyczna liczba oddanych butelek. Sieć pokazała skalę systemu kaucyjnego
Aktualizacja: 2026-03-05T09:11:27+01:00
8:46
Wejście do ekosystemu Apple'a nigdy nie było tak tanie. Nowy Macbook robi różnicę
Aktualizacja: 2026-03-05T08:46:41+01:00
7:51
Mam w nosie system kaucyjny. Zmieniłem nawyki i go omijam
Aktualizacja: 2026-03-05T07:51:47+01:00
7:00
Apple zmienił się na lepsze. Dziś to król opłacalności
Aktualizacja: 2026-03-05T07:00:00+01:00
6:20
Webb znalazł galaktykę z mackami. Kosmos zrobił dziwnego fikoła
Aktualizacja: 2026-03-05T06:20:00+01:00
6:15
Zamiast rzucać na tacę, skanują kod. Kościół zaskoczył wiernych
Aktualizacja: 2026-03-05T06:15:00+01:00
6:10
RegioJet chce być pierwszym wyborem Polaków. "Bijemy Pendolino"
Aktualizacja: 2026-03-05T06:10:00+01:00
6:05
Księżyc pożera Merkurego. Zjawisko wygląda oszałamiająco
Aktualizacja: 2026-03-05T06:05:00+01:00
6:00
Zabraknie broni dla Europy. "Wysyłają jej za dużo na Bliski Wschód"
Aktualizacja: 2026-03-05T06:00:00+01:00
21:21
Samsung Galaxy S26 jest lepszy niż myślisz. Twarde dane nie kłamią
Aktualizacja: 2026-03-04T21:21:16+01:00
20:24
Kiedy premiera Windows 12? Mam złą wiadomość
Aktualizacja: 2026-03-04T20:24:31+01:00
19:25
Tak Samsung Galaxy S26 zmienia zdjęcia. Nowa funkcja to petarda
Aktualizacja: 2026-03-04T19:25:51+01:00
18:55
Monitor Apple nie lubi się ze starcami. To lepsza decyzja niż myślisz
Aktualizacja: 2026-03-04T18:55:11+01:00
18:34
Najbardziej opłacalne Samsungi idą pod nóż. Droga pamięć nie daje za wygraną
Aktualizacja: 2026-03-04T18:34:36+01:00
18:00
Google Pixel 10a - recenzja. Stary procesor, nowe bajery
Aktualizacja: 2026-03-04T18:00:00+01:00
17:51
MacBook Neo mnie uspokoił. iPadOS nie wyprze macOS-a
Aktualizacja: 2026-03-04T17:51:34+01:00
17:31
F-35 zestrzelił wrogi samolot. "Pierwsza taka walka w historii"
Aktualizacja: 2026-03-04T17:31:50+01:00
17:00
MacBook Neo kontra laptopy z Windowsem. Apple pozamiatał
Aktualizacja: 2026-03-04T17:00:57+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA