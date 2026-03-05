Legalne na polskich drogach, mocne i w świetnej cenie. Hulajnogi elektryczne w promocji na Geekbuying

Ładowanie...

Elektryczne hulajnogi już dawno przestały być sezonową ciekawostką. Dziś to pełnoprawny środek transportu – szybki, wygodny i zaskakująco ekonomiczny. Pozwalają omijać korki, zapomnieć o problemach z parkowaniem i znacząco skrócić czas codziennych dojazdów do pracy czy na uczelnię. A kiedy kończy się tydzień pracy, można wykorzystać je w trakcie weekendowej wycieczki.

Ausom Gosoul 2 Pro

W promocji na Geekbuying dostępne są trzy model hulajnóg elektrycznych. Można dobrać je do swoich potrzeb, ale łączą je wspólne cechy:

daleki zasięg

komfort jazdy wspierany przez system amortyzacji

zgodność z polskimi przepisami (20 km/h prędkości maksymalnej i masa do 30 kg)

możliwość składania

oświetlenie

podwójny system odblokowywania z dostępem NFC i kodem dostępu

E-ABS i tarczowe hamulce

bezdętkowe opony ułatwiające eksploatację

centrum napraw na terenie Polski i dostępność części

a wysyłka na terenie Polski jest darmowa.

Pora wybrać model dla siebie.

Promocja na hulajnogi na Geekbuying

Na Geekbuying.pl wystartowała promocja na trzy mocne modele marki Ausom, czyli na sprzęt dla osób, które nie chcą kompromisów między osiągami, komfortem a ceną. W ofercie znalazły się hulajnogi o mocy od 1100 W do 1400 W, z dużym zasięgiem i solidnym zawieszeniem, które poradzą sobie nie tylko na gładkim asfalcie, ale też na kostce brukowej czy mniej idealnych drogach.

Jeśli myślisz o przesiadce na elektryczny transport albo chcesz wymienić dotychczasowy model na coś wyraźnie mocniejszego – to dobry moment, by przyjrzeć się bliżej tym trzem propozycjom.

Ausom Gosoul 2 za 1799 zł - na codzienne dojazdy

Jeśli szukasz sprzętu, który będzie złotym środkiem między osiągami a ceną, Gosoul 2 może okazać się strzałem w dziesiątkę. Silnik o mocy maksymalnej 1100 W oferuje bardzo dobrą dynamikę w mieście – bez problemu poradzi sobie ze stromymi podjazdami.

Na nierównych drogach doskonale daje sobie radę dzięki systemowi zawieszenia ShocFree. To istotny element bezpieczeństwa w trakcie jazdy hulajnogą. Podobnie jak spora ilość miejsca na stopy, w tym wypadku szerokość podestu 185 mm.

Ausom Gosoul 2

Bateria 48 V 13 Ah pozwala osiągnąć zasięg nawet do 70 km. Wystarczy to na dłuższe wycieczki, albo na swobodne korzystanie przez kilka dni bez ładowania.

10-calowe opony i solidna konstrukcja sprawiają, że jazda jest stabilna i pewna, nawet na mniej równych trasach. To model idealny dla osób, które chcą wygodnie dojeżdżać do pracy, szkoły czy na spotkania w mieście – szybko, tanio i bez stania w korkach.

Ausom Gosoul 2 dostępny jest za kwotę 1799 zł.

Ausom Laluz 2 Pro za 1899 zł – daleki zasięg i konkretna moc

Warto zwrócić uwagę na hulajnogę Ausom Laluz 2 Pro. To model dla osób, które szukają czegoś więcej niż „zwykła” hulajnoga do miasta. Można z niej korzystać niezależnie od wzrostu, przeznaczona jest dla osób o wzroście od 150 do 200 cm i masie ciała do 130 kg.

Silnik o mocy 1400 W i maksymalnym momencie obrotowym 28 Nm zapewnia bardzo dynamiczne przyspieszenie i sprawne pokonywanie wzniesień, a pojemna bateria (48 V, 18 Ah) pozwala przejechać nawet do 90 km na jednym ładowaniu.

Ausom Laluz 2 Pro

W praktyce oznacza to kilka dni dojazdów bez konieczności sięgania po ładowarkę. Duże, 10-calowe opony oraz system amortyzacji poprawiają komfort jazdy na nierównych nawierzchniach i pochłaniają wibracje. Z takim zawieszeniem i zasięgiem można śmiało wybrać się poza miasto.

Ręce ułożymy wygodnie dzięki kierownicy o szerokości 720 mm. Długość tej hulajnogi to 1170 mm. O widoczność na drodze zadba oświetlenie ambientowe, towarzyszące przednim i tylnym światłom. Urządzenie jest wyposażone w kierunkowskazy. Zabezpieczyć możemy je za pomocą karty NFC, funkcji NFC w telefonie lub kodem.

Ausom Laluz 2 Pro

Laluz 2 Pro to propozycja dla wymagających – dla tych, którzy chcą czuć zapas mocy i nie martwić się o zasięg. Hulajnoga dostępna jest za kwotę 1899 zł.

Ausom Gosoul 2 Pro za 2299 zł – gotowa na każdą nawierzchnię

Hulajnoga Ausom Gosoul 2 Pro to najnowsza propozycja dla tych, którzy chcą jeszcze więcej. Długość tej hulajnogi to 1245 mm. Ma zmodyfikowane zawieszenie, a moc 1400 W przekłada się na lepsze przyspieszenie i większą swobodę jazdy w trudniejszym terenie. Większa bateria umożliwia osiągnięcie zasięgu nawet w okolicach 90 km.

Ausom Gosoul 2 Pro

Pełne oświetlenie, tarcze hamulcowe przy każdym z kół, system ShocFree, kierunkowskazy - to tylko niektóre z atutów tego urządzenia. Do tego dochodzą jeszcze ergonomiczne uchwyty, palcowa manetka do dozowania przyspieszenia i inteligentny wyświetlacz, a wciąż nie wyczerpaliśmy katalogu zalet.

To hulajnoga, która dobrze sprawdzi się nie tylko w codziennych dojazdach, ale też podczas dłuższych tras rekreacyjnych. Pewna na żwirze i nierównym terenie. Wzmocniona konstrukcja, szeroki podest, duże opony i wydajny układ hamulcowy zwiększają poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad pojazdem.

Ausom Gosoul 2 Pro

Po skończonej wycieczce możesz złożyć tą hulajnogę i schować do bagażnika. Gosoul 2 Pro to już nie tylko środek transportu – to sprzęt dla osób, które traktują jazdę jako przyjemność i chcą maksymalnie wykorzystać potencjał elektrycznej mobilności.

Dlaczego warto skorzystać z promocji teraz?

Do końca promocji zostało tylko kilka dni. To dobry moment, by zmienić swój sposób przemieszczania się i wybrać hulajnogę elektryczną z mocnym silnikiem, dużym zasięgiem i komfortowym zawieszeniem, która realnie zmienia codzienne dojazdy. Urządzenia objęte są gwarancją, nawet do 24 miesięcy (na silnik, kontroler, przepustnicę, wyświetlacz LCD i akumulator).

Grzegorz Karczmarz 05.03.2026 12:20

Lokowanie produktu : Geekbuying

