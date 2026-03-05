Wielka wada Androida naprawiona. Koniec z szemranym działaniem w tle

Ładowanie...

Od marca wchodzą w życie nowe zasady technicznej jakości w Google Play, a deweloperzy, którzy nie ogarną swoich aplikacji, mogą się spodziewać publicznego zawstydzania, spadku widoczności w sklepie a nawet ostrzeżeń na karcie aplikacji. Kryteria oceny jakości aplikacji zostały opracowane przez Google przy współpracy z firmą Samsung.

Lepiej późno niż wcale. iPhone i iPad były tu do tej pory znacznie lepsze

Od lat użytkownicy Androida narzekają, że niektóre aplikacje potrafią „coś” robić w tle, nawet gdy telefon leży spokojnie na biurku. Tym „czymś” są najczęściej partial wake locki - mechanizmy, które pozwalają aplikacji utrzymać procesor w stanie czuwania mimo wyłączonego ekranu. Same w sobie nie są złe: odtwarzacz muzyki musi działać w tle, a transfer plików nie może się zatrzymać tylko dlatego, że ekran zgasł. Problem zaczyna się wtedy, gdy aplikacja trzyma wake locki bez sensu, bo np. źle zarządza synchronizacją, ma błędy w bibliotekach albo zwyczajnie jest napisana byle jak.

Google twierdzi, że to jeden z głównych powodów niepotrzebnego drenażu baterii w ekosystemie Androida. I trudno się dziwić - jeśli aplikacja blokuje uśpienie urządzenia przez długie minuty lub godziny to bateria topnieje w oczach. Dlatego firma wprowadza twarde limity i zaczyna je egzekwować.

Batem na niechlujne aplikacje mają być tagi „excessive partial wake locks”

Sklep Play będzie ostrzegał użytkowników przed żarłocznymi apkami

Google wprowadza nowy, obowiązkowy wskaźnik jakości technicznej: excessive partial wake locks. To metryka, która trafiła do zestawu kluczowych kryteriów Android Vitals, obok crash rate czy ANR-ów. Jej zasady są proste i bezlitosne:

jeśli aplikacja utrzymuje ponad 2 godziny niezwolnionych wake locków przynajmniej raz na dobę to sesja użytkownika jest uznawana za problematyczną;

jeśli co najmniej 5 proc. sesji z ostatnich 28 dni przekracza ten próg to aplikacja trafia na czarną listę jakościową;

wake locki związane z odtwarzaniem audio, transferami zainicjowanymi przez użytkownika czy systemowymi procesami są wyłączone z oceny

Jeśli aplikacja przekroczy próg „złego zachowania”, czekają ją konsekwencje. Aplikacja może zniknąć z rekomendacji i innych miejsc, gdzie Google promuje treści. Dodatkowo na karcie aplikacji użytkownik zobaczy komunikat, że apka „może zużywać więcej baterii niż oczekiwano”. Oprócz tego w Android Vitals pojawią się wyraźne sygnały, że coś jest nie tak.

Tyle czy to faktycznie coś zmieni?

To zależy. Google już wcześniej próbował walczyć z drenażem baterii, ale często kończyło się na deklaracjach. Tym razem jednak mamy jasne progi i realne konsekwencje. A do tego współpracę z Samsungiem, który ma ogromne doświadczenie w optymalizacji energii na swoich urządzeniach.

Jeśli Google będzie konsekwentny, a deweloperzy potraktują sprawę poważnie, to Android może wreszcie przestanie odstawać od iOS-a w kwestii kultury pracy. A jeśli nie? Cóż, przynajmniej użytkownicy będą wiedzieć które aplikacje warto omijać szerokim łukiem.

Maciej Gajewski 05.03.2026 15:25

