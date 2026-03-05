REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Wielka wada Androida naprawiona. Koniec z szemranym działaniem w tle

Google postanowił wreszcie zrobić porządek z jedną z najbardziej irytujących bolączek Androida: aplikacjami, które uparcie nie pozwalają telefonowi zasnąć i po cichu wysysają akumulator.

Maciej Gajewski
Android aplikacje akumulator
REKLAMA

Od marca wchodzą w życie nowe zasady technicznej jakości w Google Play, a deweloperzy, którzy nie ogarną swoich aplikacji, mogą się spodziewać publicznego zawstydzania, spadku widoczności w sklepie a nawet ostrzeżeń na karcie aplikacji. Kryteria oceny jakości aplikacji zostały opracowane przez Google przy współpracy z firmą Samsung.

REKLAMA

Lepiej późno niż wcale. iPhone i iPad były tu do tej pory znacznie lepsze

Od lat użytkownicy Androida narzekają, że niektóre aplikacje potrafią „coś” robić w tle, nawet gdy telefon leży spokojnie na biurku. Tym „czymś” są najczęściej partial wake locki - mechanizmy, które pozwalają aplikacji utrzymać procesor w stanie czuwania mimo wyłączonego ekranu. Same w sobie nie są złe: odtwarzacz muzyki musi działać w tle, a transfer plików nie może się zatrzymać tylko dlatego, że ekran zgasł. Problem zaczyna się wtedy, gdy aplikacja trzyma wake locki bez sensu, bo np. źle zarządza synchronizacją, ma błędy w bibliotekach albo zwyczajnie jest napisana byle jak.

Czytaj też:

Google twierdzi, że to jeden z głównych powodów niepotrzebnego drenażu baterii w ekosystemie Androida. I trudno się dziwić - jeśli aplikacja blokuje uśpienie urządzenia przez długie minuty lub godziny to bateria topnieje w oczach. Dlatego firma wprowadza twarde limity i zaczyna je egzekwować.

Batem na niechlujne aplikacje mają być tagi „excessive partial wake locks”

Sklep Play będzie ostrzegał użytkowników przed żarłocznymi apkami

Google wprowadza nowy, obowiązkowy wskaźnik jakości technicznej: excessive partial wake locks. To metryka, która trafiła do zestawu kluczowych kryteriów Android Vitals, obok crash rate czy ANR-ów. Jej zasady są proste i bezlitosne:

  • jeśli aplikacja utrzymuje ponad 2 godziny niezwolnionych wake locków przynajmniej raz na dobę to sesja użytkownika jest uznawana za problematyczną;  
  • jeśli co najmniej 5 proc. sesji z ostatnich 28 dni przekracza ten próg to aplikacja trafia na czarną listę jakościową;  
  • wake locki związane z odtwarzaniem audio, transferami zainicjowanymi przez użytkownika czy systemowymi procesami są wyłączone z oceny

Jeśli aplikacja przekroczy próg „złego zachowania”, czekają ją konsekwencje. Aplikacja może zniknąć z rekomendacji i innych miejsc, gdzie Google promuje treści. Dodatkowo na karcie aplikacji użytkownik zobaczy komunikat, że apka „może zużywać więcej baterii niż oczekiwano”. Oprócz tego w Android Vitals pojawią się wyraźne sygnały, że coś jest nie tak.

Tyle czy to faktycznie coś zmieni?

To zależy. Google już wcześniej próbował walczyć z drenażem baterii, ale często kończyło się na deklaracjach. Tym razem jednak mamy jasne progi i realne konsekwencje. A do tego współpracę z Samsungiem, który ma ogromne doświadczenie w optymalizacji energii na swoich urządzeniach.

REKLAMA

Jeśli Google będzie konsekwentny, a deweloperzy potraktują sprawę poważnie, to Android może wreszcie przestanie odstawać od iOS-a w kwestii kultury pracy. A jeśli nie? Cóż, przynajmniej użytkownicy będą wiedzieć które aplikacje warto omijać szerokim łukiem.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Maciej Gajewski
05.03.2026 15:25
Tagi: AndroidGoogleGoogle Play
Najnowsze
15:11
Apple Studio Display XDR to monitor w cenie auta. I tak się opłaca
Aktualizacja: 2026-03-05T15:11:04+01:00
14:56
Android 16 zmienia każdy smartfon w stacjonarny PC. Najlepsza nowość od lat
Aktualizacja: 2026-03-05T14:56:05+01:00
14:06
iPhone w 2026 - który model wybrać? Sprawdzamy wszystkie
Aktualizacja: 2026-03-05T14:06:47+01:00
13:46
Włożyłeś do nie tej dziury co trzeba? Macbook Neo cię powiadomi
Aktualizacja: 2026-03-05T13:46:54+01:00
12:59
Patrzysz przez okulary, a ktoś inny patrzy z tobą. Lepiej nie kupuj okularów Mety
Aktualizacja: 2026-03-05T12:59:47+01:00
12:20
Legalne na polskich drogach, mocne i w świetnej cenie. Hulajnogi elektryczne w promocji na Geekbuying
Aktualizacja: 2026-03-05T12:20:57+01:00
12:12
Leć do sklepu, nim wykupią. Lepszej oferty na iPhone'a długo nie będzie
Aktualizacja: 2026-03-05T12:12:00+01:00
11:50
mObywatel na porodówce. Nowość dla młodych rodziców
Aktualizacja: 2026-03-05T11:50:53+01:00
10:57
ChatGPT będzie twoją papugą. To świetna wiadomość
Aktualizacja: 2026-03-05T10:57:01+01:00
10:11
Ekran prywatyzujący Samsunga po tygodniu. W końcu mocna nowość, ale jest haczyk
Aktualizacja: 2026-03-05T10:11:54+01:00
9:11
Gigantyczna liczba oddanych butelek. Sieć pokazała skalę systemu kaucyjnego
Aktualizacja: 2026-03-05T09:11:27+01:00
8:46
Wejście do ekosystemu Apple'a nigdy nie było tak tanie. Nowy Macbook robi różnicę
Aktualizacja: 2026-03-05T08:46:41+01:00
7:51
Mam w nosie system kaucyjny. Zmieniłem nawyki i go omijam
Aktualizacja: 2026-03-05T07:51:47+01:00
7:00
Apple zmienił się na lepsze. Dziś to król opłacalności
Aktualizacja: 2026-03-05T07:00:00+01:00
6:20
Webb znalazł galaktykę z mackami. Kosmos zrobił dziwnego fikoła
Aktualizacja: 2026-03-05T06:20:00+01:00
6:15
Zamiast rzucać na tacę, skanują kod. Kościół zaskoczył wiernych
Aktualizacja: 2026-03-05T06:15:00+01:00
6:10
RegioJet chce być pierwszym wyborem Polaków. "Bijemy Pendolino"
Aktualizacja: 2026-03-05T06:10:00+01:00
6:05
Księżyc pożera Merkurego. Zjawisko wygląda oszałamiająco
Aktualizacja: 2026-03-05T06:05:00+01:00
6:00
Zabraknie broni dla Europy. "Wysyłają jej za dużo na Bliski Wschód"
Aktualizacja: 2026-03-05T06:00:00+01:00
21:21
Samsung Galaxy S26 jest lepszy niż myślisz. Twarde dane nie kłamią
Aktualizacja: 2026-03-04T21:21:16+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA