Android 16 zmienia każdy smartfon w stacjonarny PC. Najlepsza nowość od lat

Funkcja connected display - która w Androidzie 16 QPR3 osiągnęła status „general availability” - pozwala podłączyć telefon do monitora i uruchomić na nim desktopowy pulpit z oknami, paskiem zadań i wielozadaniowością rodem z klasycznego systemu operacyjnego. To nie jest już eksperyment, nie jest to też tryb DeX tylko dla telefonów Samsunga - to oficjalny, systemowy element Androida, rozwijany wspólnie przez Google i wspomnianego Samsunga.

I tak, jeśli komuś właśnie mignęło w głowie słowo „Continuum”, to nie jest przypadek. Microsoft próbował tego samego w czasach Windows 10 Mobile, ale jak wiemy, skończyło się to szybciej niż kariera smartfonów z fizyczną klawiaturą. Google jednak ma coś, czego Microsoftowi zabrakło: ogromny ekosystem urządzeń i aplikacji, które faktycznie mogą z takiego trybu skorzystać.

Co właściwie potrafi nowy „Android na dużym ekranie”?

Po podłączeniu telefonu lub składanego urządzenia do monitora system uruchamia osobną sesję desktopową. Na dużym ekranie pojawia się pasek zadań, okna można dowolnie zmieniać, układać obok siebie i maksymalizować. Działa to równolegle z tym, co dzieje się na telefonie.

Za to jeśli podłączymy tablet (np. Galaxy Tab S11) to Android potrafi rozszerzyć pulpit na oba ekrany jednocześnie. W efekcie tablet staje się czymś w rodzaju laptopa z dodatkowym monitorem - okna można przeciągać między ekranami, a kursor i klawiatura działają tak, jakbyśmy korzystali z jednego, spójnego systemu.

Kto może z tego korzystać? Na dziś lista jest całkiem konkretna. Connected display działa na:

Pixelach 8, 9 i 10,

Samsungach S26, Fold7, Flip7,

tabletach Galaxy Tab S11.

Nowy tryb desktopowy to i tak tylko wierzchołek góry lodowej. Równolegle Google rozwija narzędzia dla twórców aplikacji, które mają sprawić, że programy będą wyglądać dobrze na każdym ekranie - od telefonu, przez tablet, po monitor 4K. Najważniejsze zmiany to:

nowe klasy rozmiarów okien (Large i Extra-large), które zaczynają się od 1200 dp i 1600 dp szerokości,

Jetpack WindowManager 1.5.0, który pozwala aplikacjom dynamicznie reagować na zmiany ekranu,

Navigation 3, czyli system scen i układów, który umożliwia tworzenie interfejsów wielopanelowych,

Compose Material 3 Adaptive, które automatycznie dostosowuje układ aplikacji do dostępnej przestrzeni.

To oznacza, że aplikacja pocztowa może na monitorze wyświetlać trzy lub cztery panele jednocześnie, a nie tylko powiększać widok z tabletu. Aplikacje, które są „przyspawane” do pionowego ekranu telefonu będą musiały się dostosować.

Warto zachować zdrowy sceptycyzm

Aplikacje muszą mieć interfejsy, które się skalują na większe ekrany

Android w trybie desktopowym nie stanie się nagle pełnoprawnym zamiennikiem Windowsa czy macOS-a. To nadal system mobilny, z mobilnymi aplikacjami i ograniczeniami wynikającymi z ich projektowania.

Ale różnica polega na tym, że Google wreszcie robi to systemowo, a nie jako ciekawostkę. Continuum Microsoftu było świetnym pomysłem, ale cierpiało na brak aplikacji i brak zainteresowania producentów. Samsung DeX był krokiem w dobrą stronę, ale pozostawał dodatkiem do One UI.

Dla wielu osób telefon może stać się „komputerem awaryjnym” - wystarczy kabel USB-C i monitor. Dla innych będzie to sposób na wygodniejszą pracę w podróży, bez konieczności noszenia laptopa.

Największy potencjał widać jednak w tabletach. Jeśli Android potrafi rozszerzyć pulpit na tablet i monitor jednocześnie, to nagle urządzenia takie jak Galaxy Tab S11 stają się realną alternatywą dla laptopów - szczególnie w połączeniu z klawiaturą i myszą.

Wszystko w rękach twórców aplikacji. Tu jednak jest odrobinkę lepiej niż było na Windows 10 Mobile

Google zrobił swoje: przygotował narzędzia, dopracował system i zapewnił wsparcie na poziomie platformy. Teraz piłka jest po stronie deweloperów. Jeśli aplikacje zaczną wykorzystywać nowe możliwości to Android na dużym ekranie może stać się czymś więcej niż ciekawostką. A jeśli nie? Cóż, wtedy connected display skończy jak Continuum - jako piękna idea, która wyprzedziła swój czas, ale nie znalazła odbiorców.

Maciej Gajewski 05.03.2026 14:56

