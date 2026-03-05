Kosmiczne Kocie Oko w końcu na wyraźnym zdjęciu. Jak portal do innego świata

Ładowanie...

Mgławica Kocie Oko, jedna z najsłynniejszych pozostałości po umierającej gwieździe, właśnie doczekała się najostrzejszego i najbardziej spektakularnego portretu w swojej historii. Tym razem nie oglądamy jej oczami jednego teleskopu, lecz w podwójnym ujęciu: precyzyjnego Hubble’a i szerokokątnego Euclida, które razem pokazują, jak wygląda śmierć gwiazdy na tle całego kosmosu.

Kosmiczny duet Hubble’a i Euclida

Do tej pory Mgławica Kocie Oko, katalogowa NGC 6543 w gwiazdozbiorze Smoka, była gwiazdą głównie zdjęć z Hubble’a. To właśnie on w połowie lat 90. po raz pierwszy pokazał, że planeta­rne mgławice wcale nie są gładkimi, okrągłymi plamkami, ale skomplikowanymi, trójwymiarowymi strukturami. Nowy kadr idzie jeszcze dalej.

Hubble wykorzystał swój najbardziej chirurgiczny instrument – High Resolution Channel kamery ACS – aby przyjrzeć się samemu sercu mgławicy. W tym wąskim wycinku nieba widać prawdziwy gąszcz drobnych włókien, pierścieni i bąbli gazu, które na zdjęciu układają się w hipnotyzującą, niemal fraktalną strukturę.

Drugi teleskop, Euclid, został zaprojektowany zupełnie do czego innego. Ma mierzyć kształty i odległości milionów galaktyk, żeby badać ciemną materię i ciemną energię. Przy okazji głębokich przeglądów nieba zahacza jednak o lokalne obiekty. Tak trafił na Kocie Oko i objął je jednym szerokim kadrem, razem z całym otaczającym je halo gazu oraz tłem złożonym z tysięcy odległych galaktyk.

Połączenie obu kadrów działa jak zoom w kosmicznym Google Maps. Euclid pokazuje, gdzie mgławica leży w wielkiej pajęczynie Wszechświata, a Hubble dopowiada, co dzieje się w jej mikroskopijnym centrum.

Umierająca gwiazda, która zrobiła karierę

Kocie Oko znajduje się około 4,4 tys. lat świetlnych od nas. W centrum widzimy już nie jedną, lecz dwie gwiazdy. Jest to zatem układ podwójny. To właśnie obecność towarzysza najpewniej odpowiada za skomplikowany kształt mgławicy. Zamiast jednego, równo rozszerzającego się bąbla gazu dostajemy kaskadę powłok, dżetów i węzłów materii, które nakładają się na siebie pod różnymi kątami.

Historia tej mgławicy jest zresztą ściśle związana z historią astronomii. To na jej przykładzie w XIX w. po raz pierwszy udowodniono, że tego typu obiekty są chmurami rozgrzanego gazu, a nie małymi gwiazdami. Widmo światła Kociego Oka zdradziło wyraźne linie emisji atomów, co nie pasowało do żadnego znanego wówczas typu gwiazdy.

Kocie Oko to w gruncie rzeczy tak naprawdę archiwum gwałtownych wyrzutów materii. Kolejne powłoki gazu tworzą niemal idealnie współśrodkowe pierścienie, jak słoje w pniu drzewa. Każdy z nich to osobny epizod w historii umierającej gwiazdy – kolejny oddech wyrzucony w kosmos w ciągu ostatnich kilku, kilkunastu tysięcy lat.

Na zdjęciu z Hubble’a jesteśmy w stanie wyróżnić gęste węzły i fragmenty łuków, które powstały tam, gdzie szybciej pędzący gaz dogonił wolniejszą warstwę. Zderzenia warstw generują fale uderzeniowe, które sprężają materię i podgrzewają ją do temperatury, przy której zaczyna świecić w określonych kolorach. To dlatego na zdjęciach mgławic widzimy wielobarwne pasma. Nie jest to więc artystyczna wizja, tylko mapy konkretnych pierwiastków, przede wszystkim tlenu, wodoru i azotu.

Mgławica na tle całego Wszechświata

Największe wizualne zaskoczenie przynosi jednak szeroki kadr Euclida. Kiedy patrzymy na Kocie Oko tylko przez lupę Hubble’a, łatwo zapomnieć, że to maleńki obiekt w skali kosmosu. W polu widzenia Euclida wokół mgławicy pojawia się rozbity, kolorowy pierścień dawno wyrzuconego gazu, znacznie większy niż na klasycznych zdjęciach. To ślady wcześniejszych etapów ewolucji gwiazdy, gdy odrywane były pierwsze, luźniejsze warstwy atmosfery.

Jeszcze dalej, za tym pierścieniem, kadru nie wypełnia już czarne tło, ale gęste stado galaktyk. Każda z tych małych, złotych i pomarańczowych plamek to osobna wyspa gwiazd, często z własnymi mgławicami i umierającymi słońcami. Kontrast jest uderzający: w centrum – osobista tragedia jednej gwiazdy, na obrzeżach – anonimowy tłum miliardów innych.

Takie połączenie lokalnego detalu z głębokim polem to kwintesencja nowej epoki w astronomii. Zamiast wybierać między makro a mikro, naukowcy coraz częściej dostają oba widoki naraz.

Astrofizyka to nauka i sztuka jednocześnie

Kosmiczne Kocie Oko widzieliśmy już wiele razy, ale dopiero duet Hubble’a i Euclida pokazuje je w pełnej krasie – jako skomplikowaną, trójwymiarową rzeźbę z gazu zawieszoną na tle bezkresnego Wszechświata. W tym jednym kadrze mamy wszystko: piękno i brutalność śmierci gwiazdy, zapis jej ostatnich tysięcy lat życia oraz przypomnienie, że podobny los czeka kiedyś także nasze Słońce. Jeśli więc potrzebujesz dowodu, że astrofizyka potrafi być jednocześnie nauką ścisłą i sztuką, wystarczy spojrzeć prosto w to hipnotyzujące, błękitne oko.

Marcin Kusz 05.03.2026 16:42

