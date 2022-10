Dwie gwiazdy okrążają się w godzinę, ale to nie koniec. Ta mniejsza pożera większą

W układach podwójnych gwiazdy czasami potrafią znajdować się daleko od siebie, a czasami są zaskakująco blisko siebie. Układ podwójny ZTF J1813+4251 znajdujący się w gwiazdozbiorze Herkulesa, 3000 lat świetlnych od Ziemi to jednak zupełnie co innego. W tym przypadku mamy do czynienia z gwiazdą podobną do Słońca, krążącą w niewielkiej odległości od białego karła, czyli pozostałości po gwieździe podobnej do Słońca, która zakończyła już swoje życie. Oba te obiekty znajdują się na tyle blisko siebie, że grawitacja niewielkiego białego karła od dłuższego czasu ściąga na siebie zewnętrzne warstwy materii z towarzyszącej mu gwiazdy. Układ taki nazywa się zmienną kataklizmiczną. W tym konkretnym przypadku oba składniki układu krążą na tyle blisko siebie, że pełen obieg wokół wspólnego środka masy zajmuje zaledwie 51 minut i jest najkrótszym ze wszystkich dotąd odkrytych.