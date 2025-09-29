#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Hubble odkrył galaktykę hybrydę. Jej przeszłość była brutalna

NGC 2775 to galaktyka, której nie da się jednoznacznie sklasyfikować. Hubble ujawnia jej niezwykłe cechy i przeszłość pełną zderzeń.

Marcin Kusz
Hubble odkrył dziwną galaktykę. Jej przeszłość to zagadka
REKLAMA

Teleskop Hubble’a po raz kolejny uchwycił obiekt, który wymyka się prostym definicjom. Odległa o 67 mln lat świetlnych NGC 2775 wygląda tak, jakby nie mogła się zdecydować, czy jest spiralna, eliptyczna, czy może jeszcze inna. Jej wygląd to efekt burzliwej, być może wręcz brutalnej przeszłości.

REKLAMA

Galaktyka, która nie pasuje do schematu

Patrząc na zdjęcie wykonane przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a, widzimy galaktykę o gładkim, niemal pustym centrum, przypominającym klasyczne galaktyki eliptyczne. Jednak jej zewnętrzne obszary to już zupełnie inna historia: delikatny pierścień złożony z młodych gwiazd i pyłu, który na pierwszy rzut oka przywodzi na myśl typową galaktykę spiralną. Która z tych tożsamości jest prawdziwa?

Fot: esahubble.org

Astronomowie mają twardy orzech do zgryzienia. Z racji tego, że patrzymy na NGC 2775 tylko z jednej strony, to trudno jednoznacznie ocenić jej strukturę. Niektórzy badacze klasyfikują ją jako spiralną, a inni jako soczewkowatą (typ pośredni między spiralnymi a eliptycznymi). I właśnie w tej niejednoznaczności tkwi największa zagadka.

Kosmiczne ślady z przeszłości

W przypadku NGC 2775 nie chodzi jednak tylko o to, jak wygląda dziś, ale o to, co przeszła. Choć na zdjęciu z Hubble’a tego nie widać, galaktyka posiada ogromny, ledwo wykrywalny ogon z wodoru molekularnego, który rozciąga się na niemal 100 tys. lat świetlnych. Może to być pozostałość po galaktykach, które zbliżyły się zbyt blisko i zostały dosłownie rozerwane, a ich materia wchłonięta przez większego sąsiada.

Tego typu ślady wskazują, że NGC 2775 mogła w przeszłości przechodzić fuzje, czyli zderzenia i łączenia z innymi galaktykami. Takie zderzenia często powodują zmiany strukturalne: wygaszają procesy formowania gwiazd, rozmywają spiralne ramiona lub tworzą nowe, chaotyczne układy. To właśnie może tłumaczyć jej dzisiejszy, hybrydowy wygląd.

Nowe spojrzenie Hubble’a

Choć NGC 2775 była już wcześniej fotografowana przez Hubble’a, najnowsze zdjęcie dostarcza świeżych danych. Tym razem naukowcy użyli filtrów rejestrujących charakterystyczne czerwone światło emitowane przez obłoki wodoru wokół masywnych, młodych gwiazd. Pozwala to lepiej zrozumieć, gdzie dziś w galaktyce zachodzą procesy gwiazdotwórcze i gdzie być może wygasły.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Nowe obserwacje mogą także pomóc odpowiedzieć na pytania o pochodzenie galaktyk soczewkowatych jako takich. Czy powstają w wyniku kolizji? A może są spiralnymi galaktykami, które po prostu wypaliły swoje paliwo gwiazdotwórcze? NGC 2775 może stać się odpowiedzią do rozwiązania tej zagadki.

REKLAMA
Marcin Kusz
29.09.2025 17:18
Tagi: GalaktykiKosmiczny Teleskop Hubble'aNASA
Najnowsze
17:18
Hubble odkrył galaktykę hybrydę. Jej przeszłość była brutalna
Aktualizacja: 2025-09-29T17:18:25+02:00
17:11
Łatwiej odbierzesz paczkę z Poczty. Nadchodzi wielkie przejęcie
Aktualizacja: 2025-09-29T17:11:02+02:00
16:17
Chcesz internet, a i tak bierzesz telewizję. Tak to wygląda w Polsce
Aktualizacja: 2025-09-29T16:17:11+02:00
15:01
Taki będzie OnePlus 15. Zapowiada się fenomenalnie
Aktualizacja: 2025-09-29T15:01:11+02:00
14:02
Najnowszy iPhone 17: gdzie w dobrej cenie można kupić wszystkie odmiany?
Aktualizacja: 2025-09-29T14:02:41+02:00
13:25
Tani Samsung zaskakuje aktualizacją. Zawstydził droższe modele
Aktualizacja: 2025-09-29T13:25:35+02:00
12:21
Trump tupie nóżką. Grozi Europie za kary dla Big Techów
Aktualizacja: 2025-09-29T12:21:57+02:00
11:17
Polska rakieta leci w kosmos. Na pokładzie smakowite ładunki
Aktualizacja: 2025-09-29T11:17:44+02:00
10:27
Porysowane iPhone'y w sklepach. Apple: najlepsza będzie woda z solą
Aktualizacja: 2025-09-29T10:27:18+02:00
9:24
PS5 Pro w nowej wersji. Sony oszczędza, gracze płaczą
Aktualizacja: 2025-09-29T09:24:07+02:00
8:25
Apple idzie za ciosem po iPhonie 17. Lista nowości jest potężna
Aktualizacja: 2025-09-29T08:25:46+02:00
7:44
InPost zrobi własne Allegro. To już wiemy, o co chodziło w tej medialnej potyczce
Aktualizacja: 2025-09-29T07:44:40+02:00
6:15
Potężna dziura na dnie morza. To był horror, jak powstała
Aktualizacja: 2025-09-29T06:15:00+02:00
6:00
Wojsko Polskie ma nowe wyrzutnie rakiet. Siła ognia naszej armii potężnie wzrosła
Aktualizacja: 2025-09-29T06:00:00+02:00
16:45
Kim była dama z Chersonezu? Polacy rozwiązali zagadkę sprzed tysięcy lat
Aktualizacja: 2025-09-28T16:45:00+02:00
16:30
Tajemnicze balony spadły w Białymstoku. To nie szpiedzy, to przemytnicy
Aktualizacja: 2025-09-28T16:30:00+02:00
16:15
Polacy budują największy katamaran świata. To superjacht dla miliarderów
Aktualizacja: 2025-09-28T16:15:00+02:00
16:00
Baltica 2 nabiera kształtów. Gigantyczne fundamenty pod energetyczną niepodległość Polski gotowe
Aktualizacja: 2025-09-28T16:00:00+02:00
7:52
Operator napisał, że kończy mi się internet w telefonie. Wpadłem w panikę
Aktualizacja: 2025-09-28T07:52:00+02:00
7:44
Nowa gałąź ludzkości. Mumie z Sahary dają trop
Aktualizacja: 2025-09-28T07:44:00+02:00
7:33
Ameryka buduje supertajny myśliwiec. Najpilniej strzeżona tajemnica Pentagonu
Aktualizacja: 2025-09-28T07:33:00+02:00
7:22
Arktyka zmienia kolor. Odkryli niepokojący trend
Aktualizacja: 2025-09-28T07:22:00+02:00
7:12
Oto grzyb, który pożera plastik i robi z niego jedzenie. Dla ludzi
Aktualizacja: 2025-09-28T07:12:00+02:00
7:00
Robot maluje fałszywki znanych obrazów. To nie tak, jak myślisz
Aktualizacja: 2025-09-28T07:00:00+02:00
17:21
Te drony trafią wkrótce do Wojska Polskiego. Niektóre to prawdziwe legendy
Aktualizacja: 2025-09-27T17:21:04+02:00
16:48
Najjaśniejszy potwór we Wszechświecie. Tam światło ma taki ciśnienie, że wyrzuca materię
Aktualizacja: 2025-09-27T16:48:33+02:00
16:41
Drzewa stają się coraz większe. To wina nawozu ukrytego w powietrzu
Aktualizacja: 2025-09-27T16:41:53+02:00
7:11
Upadł ci telefon? Spokojnie, to HAMMER, nic mu się nie stanie
Aktualizacja: 2025-09-27T07:11:00+02:00
6:51
Wygrała na loterii ponad pół miliona złotych. Mówi, że liczby dał jej ChatGPT
Aktualizacja: 2025-09-27T06:51:00+02:00
6:41
Liczba ludzi wreszcie zacznie się kurczyć. Podali datę
Aktualizacja: 2025-09-27T06:41:00+02:00
6:31
Świecąc byle gdzie, marnujemy energię na potęgę. Niektórzy tego się domagają
Aktualizacja: 2025-09-27T06:31:00+02:00
6:21
Ziemia zaraża Księżyc rdzą. Naukowcy są w szoku
Aktualizacja: 2025-09-27T06:21:00+02:00
6:11
Pixel 10: tych 5 rzeczy skradło moje serce
Aktualizacja: 2025-09-27T06:11:00+02:00
6:00
Z kosmosu wróciła kapsuła pełna życia. To arka Noego w miniaturze
Aktualizacja: 2025-09-27T06:00:00+02:00
21:29
Zrobili drona ratunkowego szybszego od karetki. Sukces polskich studentów
Aktualizacja: 2025-09-26T21:29:00+02:00
20:29
Europa w końcu wzbija się do walki o niebo. Myśliwiec bez pilota to dopiero początek
Aktualizacja: 2025-09-26T20:29:00+02:00
19:29
Pół roku korzystałem z Teufel Real Blue NC 3. Powiem jedno: słuchawki absolutne
Aktualizacja: 2025-09-26T19:29:00+02:00
18:29
Stara miłość nie rdzewieje. Intel szuka wsparcia u Apple'a
Aktualizacja: 2025-09-26T18:29:00+02:00
17:25
Czesi rozpychają się na torach i w aplikacjach. Tak kupisz bilety na pociągi, o których zrobiło głośno
Aktualizacja: 2025-09-26T17:25:00+02:00
16:29
Koniec cierpienia norek. Ruszają prace nad zakazem
Aktualizacja: 2025-09-26T16:29:10+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA