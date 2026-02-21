REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

70 dziwnych galaktyk na krawędzi Wszechświata. Wnioski są niepokojące

Teleskopy JWST i ALMA znalazły 70 starych, zakurzonych galaktyk tam, gdzie kosmos dopiero powinien raczkować. Modele ewolucji Wszechświata czeka korekta. I to znaczna.

Marcin Kusz
Młody Wszechświat był tłoczny. Modele tego nie widziały
REKLAMA

Na granicy obserwowalnego Wszechświata, w epokach, w których kosmos według podręczników dopiero uczył się świecić pierwszymi gwiazdami, astronomowie ujrzeli coś niespodziewanego, a mianowicie 70 masywnych, chemicznie zaskakująco dojrzałych galaktyk. Historia narodzin gwiazd i galaktyk zaczęła się wcześniej, szybciej i gwałtowniej, niż dotąd sądziliśmy.

REKLAMA

Galaktyki, które wyprzedziły swoją epokę

Nowo zbadane obiekty to tzw. zakurzone galaktyki gwiazdotwórcze, czyli ogromne zbiory gwiazd zanurzone w gęstych obłokach pyłu i gazu. Widzimy je takimi, jakie były mniej niż 1 mld lat po Wielkim Wybuchu, a w części przypadków zaledwie około 500 mln lat po starcie kosmosu.

Na tym etapie dziejów Wszechświata modele przewidywały raczej lekkie, dopiero formujące się galaktyki. Tymczasem obiekty te są masywne, intensywnie produkują gwiazdy i co najdziwniejsze są już bogate w pierwiastki. Chodzi o tlen, żelazo i krzem, a ich obecność oznacza, że w galaktyce zdążyły już żyć, wybuchać i rozrzucać materię co najmniej całe pokolenia gwiazd.

Jeżeli tyle ciężkich pierwiastków pojawia się tak wcześnie, to znaczy, że proces formowania gwiazd musiał wystartować praktycznie od razu po Wielkim Wybuchu, czyli znacznie wcześniej, niż zakładają obecne symulacje ewolucji kosmosu.

JWST i ALMA to duet, który widzi pył i najdalsze światło

Historia tych 70 galaktyk zaczęła się tak naprawdę od przeglądów wykonanych przez radioteleskopy ALMA w Chile. Zespół badawczy wyłowił z danych około 400 bardzo jasnych obiektów. Dopiero później do gry wszedł Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, który ostrym jak brzytwa spojrzeniem w podczerwieni pozwolił odsiać kandydatów znajdujących się naprawdę na skraju obserwowalnego Wszechświata. Z tej selekcji zostało 70 galaktyk – większości z nich ludzkość nigdy wcześniej nie widziała.

ALMA jest czuła na chłodne promieniowanie pyłu i gazu, JWST na rozciągnięte przez ekspansję kosmosu światło bardzo odległych gwiazd. Połączenie tych dwóch instrumentów pozwoliło nie tylko wykryć same galaktyki, ale też oszacować ich wiek, zawartość pyłu i ciężkich pierwiastków oraz tempo powstawania nowych gwiazd. Innymi słowy, zajrzeć do ich metryk i sprawdzić, na jakim etapie życia się znajdują.

Okazało się, że pod wieloma względami bardziej przypominają dojrzałe układy z późniejszych epok niż młode, dopiero składające się z pierwszych gwiazd galaktyki, jakie pamiętamy z kosmologicznych podręczników.

Kosmiczny sprint gwiazdotwórczy

Standardowy obraz ewolucji Wszechświata jest, w dużym uproszczeniu dość spokojny: po Wielkim Wybuchu najpierw powstają pierwsze gwiazdy, dopiero potem zlepiają się w większe układy, które z czasem rosną poprzez łączenie się i przyciąganie kolejnych porcji materii.

Przeczytaj także:

Nowe obserwacje sugerują raczej tu kosmiczny wyścig. Skoro 500-800 mln lat po Wielkim Wybuchu istnieją już masywne, zakurzone galaktyki z bogatą chemią, to znaczy, że:

  • pierwsze gwiazdy musiały pojawić się bardzo wcześnie,
  • ich narodziny musiały przebiegać wyjątkowo intensywnie,
  • ciężkie pierwiastki zostały błyskawicznie wymieszane z gazem i wbudowane w kolejne pokolenia gwiazd.
REKLAMA

Co dokładnie to oznacza dla modeli kosmologicznych? Naukowcy na razie nie mówią o obaleniu standardowego obrazu kosmosu, ale o jego poważnej korekcie. Trzeba będzie uwzględnić mechanizmy, które przyspieszają wzrost masy galaktyk i ich chemiczną dojrzałość we wczesnym Wszechświecie – czy to przez ekstremalne epizody formowania gwiazd, czy przez efekty grawitacyjne, które dotąd w symulacjach były niedoszacowane.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
21.02.2026 16:00
Tagi: almaAstronomiaGalaktykiKosmiczny Teleskop Jamesa Webbawielki wybuchWszechświat
Najnowsze
12:24
Starliner o włos od kosmicznej zagłady. Chodziło o reputację
Aktualizacja: 2026-02-21T12:24:56+01:00
12:24
Trafili na zapomniane miasto. W Polsce
Aktualizacja: 2026-02-21T12:24:11+01:00
9:20
DJI ROMO P to piękny robot z bebechami na wierzchu, ale za tyle to nie - test
Aktualizacja: 2026-02-21T09:20:00+01:00
9:10
W wiecznym mroku Księżyca powstanie niezwykła maszyna. Chodzi o twój zegarek
Aktualizacja: 2026-02-21T09:10:00+01:00
9:00
Krótki błysk, wielka zagadka. Złapali czarną dziurę na zbrodni
Aktualizacja: 2026-02-21T09:00:00+01:00
8:30
Rekordowe neutrino uderzyło w Ziemię. To nie był przypadek
Aktualizacja: 2026-02-21T08:30:00+01:00
8:20
Roboty drukują beton pod wodą. "Twardnieje w sekundę"
Aktualizacja: 2026-02-21T08:20:00+01:00
8:00
Strzelają w zorzę polarną. "Ważny powód"
Aktualizacja: 2026-02-21T08:00:00+01:00
7:20
Telefon odpala Cyberpunka 2077. Marzyłem o tym latami
Aktualizacja: 2026-02-21T07:20:00+01:00
7:10
Żegnaj Apple i Google. Zabieram swoje zdjęcia
Aktualizacja: 2026-02-21T07:10:00+01:00
7:00
Jak dodzwonić się do DPD? Mam sposób na ominięcie irytującego bota
Aktualizacja: 2026-02-21T07:00:00+01:00
23:39
Te komputery będziesz chciał zobaczyć na swoim biurku. Wybrałem mojego faworyta
Aktualizacja: 2026-02-20T23:39:14+01:00
20:43
Przeżyli dzięki iPhone'owi. Kluczowa jedna funkcja
Aktualizacja: 2026-02-20T20:43:25+01:00
20:10
YouTube chce, żebyś gadał z telewizorem. Powie ci, co oglądasz
Aktualizacja: 2026-02-20T20:10:00+01:00
20:00
Zapomnij o AI slop. Microsoft właśnie wymyślił morgowanie
Aktualizacja: 2026-02-20T20:00:00+01:00
19:45
Legendarna gra Pokemon wraca. Zagrasz na nowym sprzęcie
Aktualizacja: 2026-02-20T19:45:54+01:00
19:30
OneDrive puka do twojego Maca. Prosi o drugą szansę
Aktualizacja: 2026-02-20T19:30:28+01:00
19:23
Asystent Bixby zmartwychwstał. Będzie twoim ekspertem
Aktualizacja: 2026-02-20T19:23:09+01:00
19:04
Przeczytałem, co piszecie o smogu. Aż nie mogę uwierzyć
Aktualizacja: 2026-02-20T19:04:51+01:00
18:46
Falcon 9 spłonął nad Europą. W atmosferze został kosmiczny smog
Aktualizacja: 2026-02-20T18:46:33+01:00
18:39
Nie używaj takich haseł. Sam wchodzisz na minę
Aktualizacja: 2026-02-20T18:39:57+01:00
17:42
Rekordowy styczeń na Okęciu. Polacy pokochali latanie
Aktualizacja: 2026-02-20T17:42:46+01:00
16:25
Notatnik Windows z wielką zmianą. Nie chciałeś jej
Aktualizacja: 2026-02-20T16:25:19+01:00
15:57
Słowa mają kształt nie tylko dla ludzi. "Efekt buba-kiki"
Aktualizacja: 2026-02-20T15:57:03+01:00
15:44
RPO zmasakrował fajerwerki. Potem nastąpił zwrot akcji
Aktualizacja: 2026-02-20T15:44:17+01:00
15:36
Chrome nie da ci spokoju. Będzie prosić i błagać
Aktualizacja: 2026-02-20T15:36:52+01:00
14:59
Sprzedawali mObywatela, teraz mają kłopoty. "Stałe źródło dochodu"
Aktualizacja: 2026-02-20T14:59:19+01:00
14:48
Polskie miasta przestaną straszyć. "Działanie uzasadnione interesem publicznym"
Aktualizacja: 2026-02-20T14:48:31+01:00
13:53
Coś rzadkiego wydarzy się dziś na niebie. Saturn i Neptun bliżej niż kiedykowiek
Aktualizacja: 2026-02-20T13:53:27+01:00
13:02
AMD szykuje procesory potwory. "Ogromny zastrzyk mocy"
Aktualizacja: 2026-02-20T13:02:10+01:00
12:11
Warszawa jak twój sąsiad, ale z głową. Śmieciami ogrzeje domy
Aktualizacja: 2026-02-20T12:11:04+01:00
11:33
Polska zaminuje wschodnią granicę w 48 godzin. Historyczna decyzja rządu
Aktualizacja: 2026-02-20T11:33:51+01:00
11:04
Telefon wyłączył mu 5G. iPhone z poważnym problemem
Aktualizacja: 2026-02-20T11:04:52+01:00
10:03
Nowy biznes na kaucji. Polacy oddają butelki... innym
Aktualizacja: 2026-02-20T10:03:02+01:00
9:55
Donald Trump ujawni prawdę o UFO. "Odtajnię wszystkie dokumenty"
Aktualizacja: 2026-02-20T09:55:11+01:00
8:01
Kopalnie dostaną nowe zadania. "Zmiana zamiast likwidacji"
Aktualizacja: 2026-02-20T08:01:16+01:00
7:20
Płatności wracają na zegarki Huawei. Znamy nowego operatora
Aktualizacja: 2026-02-20T07:20:30+01:00
7:00
Porzucisz ChataGPT. Nowe narzędzie to istny potwór
Aktualizacja: 2026-02-20T07:00:00+01:00
6:16
Tak będzie wyglądać polskie pole walki. "To nie była pokazówka dla mediów"
Aktualizacja: 2026-02-20T06:16:00+01:00
6:12
Nowe technologie zatruwają rynek pracy. To już nie spekulacje, a twarde dane
Aktualizacja: 2026-02-20T06:12:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA