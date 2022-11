Największy radioteleskop na Ziemi padł ofiarą hakerów. Przerwa w obserwacjach trwa

Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, że atak na obserwatorium takie jak ALMA to poważny incydent. Dane zbierane przez wszystkie tworzące obserwatorium anteny są przesyłane do tzw. korelatora ALMA, czyli do jednego z największych superkomputerów na świecie składającego się ze 134 milionów procesorów. Udany atak hakerski na ten komputer mógłby spowodować naprawdę poważne straty.