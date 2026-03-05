REKLAMA
TikTok uważa, że prywatność jest niebezpieczna. Absurdalne tłumaczenie

TikTok nie wprowadzi szyfrowania end‑to‑end w wiadomościach. Firma twierdzi, że to… bezpieczniejsze. I tłumaczy się w sposób co najmniej karkołomny.

Maciej Gajewski
TikTok wiadomości szyfrowanie
TikTok postanowił pójść pod prąd całej branży i ogłosił, że nie zamierza wdrażać szyfrowania end‑to‑end (E2EE) w prywatnych wiadomościach. Mówimy o funkcji, która od lat jest standardem w komunikatorach i serwisach społecznościowych - od WhatsAppa, przez Messengera, po Instagrama i X. TikTok uważa jednak, że pełne szyfrowanie… zwiększyłoby ryzyko dla użytkowników, zwłaszcza młodych.

Firma potwierdziła swoje stanowisko w rozmowie z BBC, podczas briefingu w londyńskim biurze. Argumentacja idzie w ekstrawaganckim kierunku: „szyfrowanie utrudnia ochronę użytkowników przed szkodliwymi treściami”.

Czytaj też:

Według przedstawicieli platformy pełne szyfrowanie uniemożliwiłoby zespołom bezpieczeństwa oraz organom ścigania dostęp do treści wiadomości

I to nawet w sytuacjach, gdy istnieje realne zagrożenie. TikTok podkreśla, że jego priorytetem jest ochrona młodych użytkowników przed groomingiem, nękaniem i innymi formami przemocy online. To podejście ma być świadomym odróżnieniem się od konkurencji. Firma twierdzi, że „privacy absolutism” - jak określają podejście rywali - nie zawsze idzie w parze z bezpieczeństwem. W praktyce oznacza to, że TikTok chce zachować możliwość monitorowania i reagowania na potencjalnie szkodliwe zachowania w wiadomościach prywatnych.

Dla przeciętnego użytkownika TikToka decyzja może nie mieć natychmiastowych konsekwencji. Wiadomości prywatne w aplikacji i tak nie są głównym kanałem komunikacji - platforma żyje przede wszystkim treściami publicznymi. Jednak w dłuższej perspektywie brak E2EE oznacza, że TikTok ma techniczną możliwość odczytywania treści wiadomości, jeśli uzna to za konieczne. Organy ścigania mogą uzyskać dostęp do DM‑ów, jeśli platforma zostanie o to poproszona. Użytkownicy nie mają gwarancji pełnej prywatności, jaką oferują konkurencyjne komunikatory.

To stawia TikToka w dość osobliwej pozycji: firma deklaruje, że chce chronić użytkowników, ale jednocześnie pozostaje w tyle za branżowymi standardami prywatności. Nawet Messenger - przez lata krytykowany za brak szyfrowania –-w końcu wdrożył E2EE.

Czy to naprawdę kwestia bezpieczeństwa?

TikTok twierdzi, że szyfrowanie utrudnia walkę z przestępczością i nadużyciami. Krytycy odpowiadają, że to argument powtarzany od lat przez rządy i służby, które niechętnie patrzą na rosnącą prywatność komunikacji. W praktyce E2EE nie uniemożliwia reagowania na zgłoszenia - większość platform stosuje dodatkowe mechanizmy, takie jak analiza metadanych czy raporty od użytkowników.

Z drugiej strony trudno ignorować fakt, że grooming i nękanie w DM‑ach to realny problem. TikTok, jako platforma z ogromną liczbą nieletnich użytkowników, faktycznie ma większą odpowiedzialność niż np. X czy Instagram. czy brak szyfrowania to właściwa odpowiedź, czy raczej wygodny pretekst?

Na razie TikTok nie zapowiada żadnych zmian. Firma stoi twardo przy swoim stanowisku i nie wygląda na to, by szyfrowanie end‑to‑end miało pojawić się w najbliższym czasie. Można jednak spodziewać się, że temat wróci, gdy regulatorzy lub opinia publiczna zaczną naciskać na większą przejrzystość działań platformy.

05.03.2026 16:32
Tagi: ByteDanceOchrona prywatnościSzyfrowanie danychTikTok
