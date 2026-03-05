System kaucyjny zaskoczył rząd popularnością. Pobiliśmy estymacje

Ładowanie...

Ministerstwo Klimatu i Środowiska postanowiło podsumować pierwsze miesiące systemu kaucyjnego. W teorii nowe przepisy zaczęły obowiązywać 1 października 2025 r., ale wówczas tak naprawdę zaczął się okres przejściowy. W praktyce wielka wymiana butelek i puszek zaczęła się po nowym roku.

Jak nam idzie? Chyba nawet lepiej niż myśli rząd

Z danych ujawnionych przez resort na dzisiejszej konferencji wynika, że od października 2025 r. do obrotu trafiło ok. 530 mln opakowań, z czego zebrano blisko 28 mln sztuk.

- Powszechny system kaucyjny działa w Polsce od października 2025 r. i już dziś widzimy jego pierwsze efekty. Do systemu trafiło około 530 milionów opakowań, z czego blisko 28 milionów zostało już zwróconych przez konsumentów. Ta różnica jest naturalna i wynika ze specyfiki obrotu towarowego – od momentu wprowadzenia opakowania na rynek, przez sprzedaż i konsumpcję, do jego zwrotu może minąć nawet kilka miesięcy. Najważniejsze jest to, że system działa zgodnie z planem i rozwija się dynamicznie, szczególnie od początku tego roku - powiedziała wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.

Rozwija się tak dynamicznie, że aż wyprzedza obliczenia rządu. Coś tu się nie zgadza. W końcu sama Biedronka pochwaliła się, że od uruchomienia zbiórek do 3 marca klienci sklepów Biedronka oddali łącznie 53 mln 510 tys. opakowań.

Podobną liczbę podał niedawno Lidl. Od momentu startu nowych przepisów, czyli 1 października 2025 r., butelkomaty w sklepach Lidla przyjęły 53 miliony opakowań kaucyjnych.

Skąd ta różnica? Trudno powiedzieć. Być może rząd po prostu operuje na danych - np. od operatorów? - które nie są aż tak aktualne, jak statystyki, do których dostęp mają sklepy? Tym bardziej że na podstawie liczb z Biedronki jak na dłoni widać, że tempo gwałtownie wzrosło całkiem niedawno. W grudniu klienci tylko tej sieci oddali blisko 183 tys. opakowań, a w lutym liczba wyniosła już 39 mln 412 tys. butelek i puszek.

System kaucyjny rozwija się w naprawdę zawrotnym tempie

Błąd Ministerstwa Klimatu i Środowiska nie jest wielką wpadką, ba, to lepiej świadczy o całym systemie, skoro jest niedoszacowany nawet przez rząd.

Z drugiej strony resort chwali się sukcesem, który – na co wiele wskazuje – w rzeczywistości jest znacznie większy. A skoro tak, to czy nie jest to zmarnowana okazja do pochwał? Krytyków w sieci wciąż nie brakuje, a tymczasem mamy do dyspozycji dane, które pokazują, że jest lepiej niż się wielu wydaje. I że wbrew pozorom Polacy chętnie zwracają opakowania.

Nie ma się więc co krygować i wstydzić, żadna fałszywa skromność nie jest potrzebna. Można za to podkreślić zawrotne tempo zwrotów.

Adam Bednarek 05.03.2026 15:35

