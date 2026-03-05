Jest przełom w pastach do zębów. To jak zamiana młota na precyzyjne dłuto

Ładowanie...

W ludzkiej jamie ustnej żyje ponad 700 gatunków bakterii, z czego tylko niewielka część odpowiada za rozwój zapalenia dziąseł i przyzębia. Problem polega na tym, że większość dostępnych dziś produktów działa jak bomba kasetowa: zabija wszystko, co napotka na swojej drodze - zarówno patogeny, jak i pożyteczne bakterie.

Efekt? Po takim „resetowaniu” mikrobiomu szkodliwe drobnoustroje - zwłaszcza Porphyromonas gingivalis - szybko wracaja, bo świetnie czują się w podrażnionych, lekko tkankach w stanie niemalże lekko zapalnym. Zdrowe bakterie odbudowują się wolniej, więc równowaga znów się sypie.

P. gingivalis (pomarańczowy), związek chemiczny (niebieski) i zdrowy mikrobiom w przejściu między dziąsłem a zębem

To błędne koło, które prowadzi do cofania się dziąseł i utraty zębów… i więcej. Gdy patogeny przedostaną się do krwiobiegu to rośnie ryzyko chorób sercowo‑naczyniowych, cukrzycy, reumatoidalnego zapalenia stawów, a nawet Alzheimera. Innymi słowy: to nie jest „tylko” problem stomatologiczny.

Próbka P. gingivalis po hodowli w celu dalszego badania substancji czynnej. W laboratorium bakterie hoduje się na podłożu odżywczym (agarze) w szalkach Petriego

Co robi nowa pasta?

Klucz tkwi w substancji o nazwie, która brzmi jak zaklęcie z podręcznika alchemii: octan guanidynoetylobenzyloaminoimidazopirydyny. Naukowcy z Fraunhofer IZI odkryli, że działa ona niezwykle selektywnie - hamuje wzrost bakterii wywołujących choroby dziąseł, nie ruszając przy tym reszty mikrobiomu. Nie zabija ich, lecz blokuje ich aktywność toksyczną. Dzięki temu zdrowe bakterie mogą spokojnie kolonizować przestrzenie, które wcześniej były zdominowane przez patogeny.

Ilustracja mikrobiomu zmienionego przez P. gingivalis. Dziąsła uległy cofnięciu i są zaognione

Badania potwierdzają, że strategia selektywnego hamowania patogenów jest zgodna z najnowszymi trendami w mikrobiologii. Coraz więcej dowodów wskazuje, że utrzymanie równowagi mikrobiomu jest ważniejsze niż agresywne wybijanie wszystkiego, co żyje. W dodatku tradycyjne środki - takie jak chlorheksydyna - mogą prowadzić do szybkiego nawrotu choroby, bo zaburzają naturalną odbudowę zdrowych bakterii.

Nowa pasta wpisuje się w rosnącą grupę produktów „mikrobiom‑friendly”, ale wyróżnia się tym, że jej działanie jest wyjątkowo precyzyjne i potwierdzone badaniami materiałowymi oraz laboratoryjnymi. To nie jest marketingowy slogan o „naturalnej harmonii”, tylko realna biochemia.

Czy to już rewolucja? Na razie - obiecujący krok

Rewolucja? Zobaczymy

Zanim nowa pasta trafi na półki drogerii to musi przejść pełny proces komercjalizacji i testów konsumenckich. Jeśli jednak wszystko pójdzie zgodnie z planem to możemy być świadkami pierwszej od dawna realnej zmiany w podejściu do higieny jamy ustnej. To trochę tak, jakby po latach używania młotka do wszystkiego ktoś wreszcie dał nam precyzyjne narzędzie, które robi dokładnie to, co trzeba - i nic więcej.

