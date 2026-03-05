Coś rozsypało szkło z kosmosu. Ślad długi jak z Łodzi do Monachium

Ładowanie...

Północ Minas Gerais jeszcze niedawno kojarzyła się raczej z rolnictwem, niż z kosmiczną archeologią. A jednak to właśnie tam, w okolicach miejscowościach Taiobeiras, Curral de Dentro i São João do Paraíso, zaczęły się pojawiać dziwne znaleziska: gładkie, ciemne bryłki, przypominające obsydian, ale wyraźnie inne w dotyku i w świetle.

REKLAMA

Zespół geologów zebrał około 500 takich fragmentów i szybko okazało się, że trafił na coś niezwykle ciekawego. Podobne okazy zaczęły spływać z kolejnych stanów, aż na mapie wyrysował się pas o długości około 900 km. To tyle, co z Łodzi do Monachium, tylko tym razem wypełnione drobnymi odłamkami szkła, rozciągniętymi po brazylijskim interiorze.

Nowe okazy dostały własną nazwę – geraisity, od stanu Minas Gerais. Od razu dołączyły do bardzo elitarnego klubu. Do tej pory na całym świecie znano zaledwie kilka tak rozległych pól tektytowych, m.in. w Azji Południowo-Wschodniej, Europie Środkowej czy na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Teraz do tego katalogu dopisana została Ameryka Południowa.

Kiedy skała topi się w ułamku sekundy

Czym w ogóle są te tajemnicze geraisity? Ich historia zaczyna się w chwili, gdy duży meteoryt uderza w powierzchnię planety z kosmiczną prędkością. Energia zderzenia jest tak ogromna, że w ułamku sekundy lokalna skała topi się, częściowo odparowuje i zostaje wyrzucona wysoko w atmosferę.

Rozgrzane do białości, rozpylone krople stopionej skały lecą po balistycznych trajektoriach niczym miniaturowe meteory. W czasie tego lotu tężeją i nabierają charakterystycznych kształtów: kul, kropli, dysków, a czasem hantli przypominających miniaturowe ciężarki. Gdy wracają na powierzchnię, lądują nie w jednym miejscu, tylko w rozległym polu rozrzutu – nierzadko liczącym setki, a nawet tysiące kilometrów.

To od tych pól swoje nazwy wzięły najsłynniejsze tektyty świata. Australazjatyckie rozciągają się po ogromnym obszarze Azji i Oceanii, europejskie są znane jako mołdawity. Teraz Brazylia dopisała do tej mapy własny rozdział – geraisity.

Geraisity pod lupą: chemia kosmicznego szkła

Na pierwszy rzut oka geraisity wydają się niemal czarne. Dopiero gdy podłożyć je pod silne światło, ujawniają prawdziwe oblicze: szaro-zieloną, miejscami oliwkową barwę i szklistą, miejscami muszlowo przełamaną strukturę. Największe fragmenty mają około 2 cm średnicy, ale większość to niewielkie okruchy – od pojedynczych gramów do kilkudziesięciu.

Analizy składu chemicznego pokazują, że to szkło o bardzo wysokiej zawartości krzemionki, z domieszką tlenków sodu i potasu. Te pierwiastki występują w nieco innych proporcjach niż w innych znanych tektytach, co sugeruje, że brazylijski meteoryt trafił w specyficzny typ skał skorupy kontynentalnej.

Jednym z ważniejszych wskaźników okazała się zawartość wody. Szkła wulkaniczne, takie jak obsydian, zwykle zawierają od kilkuset do kilkunastu tysięcy części na milion wody związanej w strukturze. Geraisity są prawie całkowicie wysuszone: wartości mieszczą się w przedziale kilkudziesięciu części na milion. To właśnie jeden z decydujących podpisów tektytów – powstały w tak ekstremalnych warunkach, że woda miała szansę odparować niemal do zera.

W próbkach znaleziono też lechatelierit – szklistą, bezpostaciową krzemionkę, która powstaje przy ekstremalnie wysokich temperaturach. To ślad po tym, że część materiału nie tylko się stopiła, ale wręcz przekroczyła granicę normalnej krystalicznej struktury i rozpuściła się w jednolitą szklaną masę.

Na podstawie datowania izotopowego naukowcy wiążą brazylijskie szkło z uderzeniem sprzed około 6,3 mln lat, pod koniec miocenu – epoki, w której klimat Ziemi, biologia oceanów i rozmieszczenie lądów wyglądały już z grubsza współcześnie ale człowiek jako gatunek jeszcze nie istniał.

Gdzie jest miejsce zbrodni?

Największa zagadka geraisitów nie leży jednak w ich chemii, tylko w samej geografii. Pole szklanych odłamków mamy przed oczami, ale samego krateru wciąż nikt nie znalazł.

To wbrew pozorom nic niezwykłego. Spośród kilku znanych pól tektytowych na świecie tylko część ma potwierdzone kratery. W innych przypadkach ślady samego uderzenia zostały już zatarte przez erozję, tektonikę lub późniejsze osady. Krater mógł być pierwotnie wypełniony wodą, przykryty grubą warstwą osadów rzecznych albo po prostu rozmyty przez miliony lat wietrzenia.

Przeczytaj także:

W przypadku geraisitów podejrzenia padają na obszar zwany kratonem São Francisco. Jest to stary, stabilny fragment skorupy kontynentalnej we wschodniej części Ameryki Południowej. To region, gdzie w podłożu kryją się skały liczące setki milionów, a nawet miliardy lat, ale jego powierzchnia przez długi czas ulegała powolnemu wyrównywaniu. Uderzenie meteorytu mogło tu pozostawić struktury widoczne dziś tylko w głębszych warstwach.

REKLAMA

Żeby je namierzyć, potrzeba czegoś więcej niż klasycznego szukania dziury w ziemi. W grę wchodzą badania geofizyczne: pomiary grawitacyjne, magnetyczne, sejsmiczne, a także obrazowanie satelitarne wykrywające subtelne okrągłe struktury krajobrazu. Dopiero gdy kilka takich tropów się na siebie nałoży, można mówić o kandydacie na krater. Na razie jednak miejsce uderzenia, które rozsypało geraisity po Brazylii, pozostaje w ukryciu.

REKLAMA

Marcin Kusz 05.03.2026 18:21

Ładowanie...