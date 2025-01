Afryka pęka na pół w szybkim tempie. Wiadomo, kiedy powstanie nowy kontynent

Jednak najnowsze badania rzucają nowe światło na to zjawisko. Profesor Ken Macdonald z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara, w rozmowie z DailyMail, stwierdził, że do powstania nowego oceanu może dojść znacznie szybciej – w ciągu zaledwie od miliona do pięciu milionów lat. Z geologicznego punktu widzenia to niemal „mgnienie oka”.