Przechowywał kamień, myśląc, że to złoto. Okazało się, że to coś cenniejszego

Spoczywający w żółtej glinie obiekt był niezwykle ciężki i miał czerwonawy odcień. Instynktownie znalazca pomyślał o złocie. Poszukiwacz przekonany był, że wewnątrz znajduje się cenny kruszec. Zabrał znalezisko do domu i rozpoczął serię testów wytrzymałościowych. Próbował piłować, ciąć, uderzać młotem, a nawet potraktował „skałę” kwasem. Nic nie działało! Kamień ani drgnął. Do akcji wkroczył nawet specjalny młot kowalski, ale i to narządzie nie było w stanie sprawić, że kamień odsłonił swoje tajemnice.