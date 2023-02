To było jak bombardowanie. Trzy różne meteoryty uderzyły w Ziemię, dwa w Europę

Mniej więcej co 2000 lat meteoroid wielkości boiska do piłki nożnej uderza w Ziemię i powoduje znaczne szkody. Tylko raz na kilka milionów lat pojawia się obiekt wystarczająco duży, by zagrozić ziemskiej cywilizacji. Kratery uderzeniowe na Ziemi, Księżycu i innych ciałach planetarnych są jednak dowodem, że niebezpieczeństwo jest realne.