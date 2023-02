Nowy system wczesnego ostrzegania dla Ziemi. Wykryje niebezpieczne meteoryty

Stosunkowo niewielka skała zbliżyła się do Ziemi od strony Słońca, tworząc falę uderzeniową, która uszkodziła tysiące budynków. Wybite szyby w całym mieście zraniły około 1500 osób. Była to największa asteroida, która uderzyła w Ziemię od ponad wieku. Statystycznie asteroidy tej wielkości uderzają w Ziemię mniej więcej raz na 50-100 lat. Większe asteroidy są znacznie rzadsze, ale skutki ich uderzeń są dewastujące dla planety i mogłyby zniszczyć naszą cywilizację. Myślę, że dla każdego z nas to przerażająca wizja.