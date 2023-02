Eksplozja nad Teksasem. Zatrzęsły się domy i wybuchła panika

Jak się okazało gość, który przybył do Teksasu, pochodził z miejsca znacznie odleglejszego niż Chiny. NASA ustaliła, że był to meteoroid o masie około pół tony i średnicy ponad 60 cm. Był to więc całkiem spory kawałek kosmicznego gruzu. Nie dotarł jednak do powierzchni naszej planety, ponieważ rozpadł się na mniejsze kawałki w atmosferze Ziemi. Trwają jednak poszukiwania miejsc uderzenia jego pozostałości.