REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

To nie góra. To fala. Dawne tsunami wymykają się dzisiejszej wyobraźni

W odkrytych na wschodnim wybrzeżu USA osadach sprzed 35 mln lat naukowcy natrafili na niepokojące ślady dawnej katastrofy. Złoża zawierające połączenie materiału pochodzenia kosmicznego i charakterystycznych struktur tsunami wskazują, że mogło dojść tam do potężnego uderzenia asteroidy i późniejszego zalania lądu gigantyczną falą.

Marcin Kusz
Gigantyczna fala z kosmosu. Naukowcy odkrywają ślady prehistorycznego tsunami
REKLAMA

W latach 80. XX w. geolodzy pod dnem Zatoki Chesapeake odkryli jeden z największych i najlepiej zachowanych na Ziemi krater uderzeniowy. Powstał on najprawdopodobniej ok. 35 mln lat temu w wyniku impaktu dużego ciała niebieskiego. Do tej pory ślady tej katastrofy znajdowano głównie w bezpośrednim sąsiedztwie krateru. Najnowsze badania przesuwają jednak granice jego wpływu znacznie dalej.

Dowody geologiczne pochodzą z południowego New Jersey, czyli setki kilometrów na północny wschód od krateru. To, co początkowo uznawano za zwyczajne osady morskie, okazało się nagromadzeniem materiału przetransportowanego gwałtowną falą tsunami – a wszystko to przykryte warstwą pyłu, który zawiera ślady uderzenia meteorytu.

REKLAMA

Ślady katastrofy zapisane w piasku

Zespół badaczy przeanalizował rdzenie geologiczne z obszaru formacji skał wapiennych i piaskowców. Odkryto w nich osobliwą warstwę zawierającą ziarna szkliwa, mikroskopijne kulki szkliste i typowe dla uderzeń kosmicznych minerały.

Struktura warstwy i skład chemiczny materiału wskazują na gwałtowne przemieszczenie osadu, które jest typowe dla uderzenia tsunami. Obecność tych samych sygnatur chemicznych, które występują w rejonie Chesapeake, sugeruje, że to efekt tego samego zdarzenia. Krótko mówiąc – fala uderzeniowa i tsunami miały zasięg kontynentalny.

Tsunami z kosmosu

Tsunami wywołane impaktem to zjawiska naprawdę ekstremalne. Są one znacznie potężniejsze niż te wywoływane przez trzęsienia ziemi. W przypadku Chesapeake fala miała setki metrów wysokości i mogła rozprzestrzenić się po całym Oceanie Atlantyckim. Ślady jej działania mogły zostać zarejestrowane nie tylko w Ameryce Północnej i Południowej, ale i w Europie, a nawet w osadach głębokooceanicznych.

Bezpośrednio w New Jersey odkryto wyraźne oznaki takiego zjawiska: osady pochodzące z głębszego morza zostały przemieszane i wtłoczone w osady przybrzeżne. Ułożenie ziaren, obecność zaburzonych warstw i gwałtowny charakter sedymentacji to typowe cechy działania ogromnej fali.

Co to zmienia w naszej wiedzy?

Dotąd uważano, że skutki uderzenia w rejonie Chesapeake były wyłącznie lokalne. Najnowsze dane wskazują jednak, że zasięg katastrofy był znacznie większy, a jej skutki odczuwalne były setki kilometrów dalej. Oznacza to, że tsunami impaktowe mają potencjał dewastujący nie tylko lokalnie, ale też kontynentalnie destrukcyjny. Może to mieć znaczenie przy ocenie zagrożeń ze strony współczesnych obiektów bliskich Ziemi.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Choć od tej katastrofy minęło 35 mln lat, to wiele wskazuje na to, że jej ślady będziemy odkrywać jeszcze przez długi czas. Nowe odkrycia z New Jersey to nie tylko fascynujący epizod z przeszłości planety, ale też ważna lekcja o kruchości naszego świata i sile, z jaką wszechświat potrafi w niego uderzyć.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA
Marcin Kusz
16.09.2025 06:34
Tagi: AsteroidypowodzieUSA
Najnowsze
6:23
Naprawa rdzenia kręgowego była uważana za niemożliwą. Do teraz
Aktualizacja: 2025-09-16T06:23:00+02:00
6:12
Zrobili wyspę ze starego szkła. Coś zaczęło na niej rosnąć
Aktualizacja: 2025-09-16T06:12:00+02:00
6:01
Samsung Galaxy kontra Chiny. Dopłacamy za technologie czy za marketing?
Aktualizacja: 2025-09-16T06:01:00+02:00
20:46
iPhone 17 już wygrał. Ludzie rzucili się na najdroższy model, biedy nie ma
Aktualizacja: 2025-09-15T20:46:40+02:00
20:18
iPhone jeszcze nigdy nie był tak brzydki. Nie zapraszam do dyskusji
Aktualizacja: 2025-09-15T20:18:55+02:00
19:20
iOS 26 już tu jest. Pobierasz najbrzydszy lifting w historii iPhone'a?
Aktualizacja: 2025-09-15T19:20:26+02:00
18:40
Apple znów ma nas w... Tani, przydatny gadżet omija Polskę
Aktualizacja: 2025-09-15T18:40:35+02:00
18:13
Alert RCB czy nowa aplikacja o dronach? Rząd ma dylemat, ja też
Aktualizacja: 2025-09-15T18:13:51+02:00
17:38
Apple upadł na głowę z polskimi cenami wymiany ekranu iPhone'a 17
Aktualizacja: 2025-09-15T17:38:07+02:00
16:47
Samsung odpala aktualizację One UI 8. Posiadacze Galaxy mają święto
Aktualizacja: 2025-09-15T16:47:41+02:00
16:32
Masz Samsunga Galaxy, to masz co robić. Jest ważna luka do zatkania
Aktualizacja: 2025-09-15T16:32:09+02:00
16:15
OnePlus Pad Lite - cud miód tablet poniżej 1000 zł. Recenzja
Aktualizacja: 2025-09-15T16:15:32+02:00
16:01
Skrzynkoza zniszczyła nowy park. Inaczej podobno się nie da
Aktualizacja: 2025-09-15T16:01:31+02:00
15:43
Potwór z Tarnowa będzie służył w polskim wojsku. Zje ruskie drony
Aktualizacja: 2025-09-15T15:43:55+02:00
15:38
Kupujesz eSIM i dostajesz NordVPN za darmo. Turystyczny bestseller
Aktualizacja: 2025-09-15T15:38:32+02:00
13:46
Farba ostrzeże przed katastrofą. Stworzyli ją Polacy
Aktualizacja: 2025-09-15T13:46:24+02:00
13:43
Polskie lotnisko wypłaca potężne odszkodowania. Pokazało, co mogłoby powstać w zamian
Aktualizacja: 2025-09-15T13:43:45+02:00
13:22
TCL rzuca nowościami. Potężne telewizory, smartfony, ale to nie wszystko
Aktualizacja: 2025-09-15T13:22:49+02:00
12:37
Żabka nie musi, ale dołączy do systemu kaucyjnego. Opłaci się z niego korzystać
Aktualizacja: 2025-09-15T12:37:14+02:00
12:26
Dalej protestujcie przeciwko wiatrakom. Kopciuchy i węgiel zabijają tysiące Polaków
Aktualizacja: 2025-09-15T12:26:39+02:00
11:05
Jest odpowiedź PKP Intercity na czeską konkurencję. Spodoba ci się
Aktualizacja: 2025-09-15T11:05:32+02:00
10:13
- My tutaj jeszcze nie wiemy, czym naprawdę jest influencer marketing - mówi nam Ewa Soroka, dyrektorka marketingu Canal+
Aktualizacja: 2025-09-15T10:13:41+02:00
9:01
Linie lotnicze wolą, żebyś tego nie wiedział. Możesz dostać nawet 600 euro za opóźniony lot
Aktualizacja: 2025-09-15T09:01:32+02:00
9:00
Ministerstwo wyjaśnia, jak działają alerty i syreny. Lepiej to przeczytaj
Aktualizacja: 2025-09-15T09:00:40+02:00
8:22
Mieszkam w miejscu, gdzie czuć wojnę. Opowiem wam o moim strachu
Aktualizacja: 2025-09-15T08:22:51+02:00
7:10
Nie zdążyłeś kupić iPhone'a 17, a oni pokażą zaraz coś nowego. Aż 10 nowych produktów
Aktualizacja: 2025-09-15T07:10:06+02:00
7:00
Magda Gessler wyrzuca iPhone’a jak talerze. Weźmie Samsunga
Aktualizacja: 2025-09-15T07:00:00+02:00
6:45
Jaką kamerę samochodową wybrać w 2025 r.? Sprawdź nasze propozycje
Aktualizacja: 2025-09-15T06:45:00+02:00
6:30
AirPods Pro 3 są świetne. Ale... nie wymienię swoich AirPods Pro 2
Aktualizacja: 2025-09-15T06:30:00+02:00
6:15
Slow tech to potrzeba, czy pozerstwo? Chyba trochę jedno i drugie
Aktualizacja: 2025-09-15T06:15:00+02:00
18:41
To jedno z ostatnich miłych miejsc w internecie. Nie spodziewałem się tam takich historii
Aktualizacja: 2025-09-14T18:41:43+02:00
17:33
Nowy wpis na paragonie. Ministerstwo wyjaśnia
Aktualizacja: 2025-09-14T17:33:06+02:00
16:46
Samolot lądował w Krakowie i wypadł z pasa. Pasażerowie ewakuowani
Aktualizacja: 2025-09-14T16:46:41+02:00
16:30
Uwaga, ogromne ćwiczenia polskich służb. Będzie słychać strzały i wybuchy
Aktualizacja: 2025-09-14T16:30:00+02:00
16:15
Potężna dostawa czołgów dla polskiej armii. Okręt był wyładowany po brzegi
Aktualizacja: 2025-09-14T16:15:00+02:00
16:00
Historyczny moment. Pierwszy polski pilot zakończył kurs instruktorski na F-35
Aktualizacja: 2025-09-14T16:00:00+02:00
7:51
Tramwaje w Polsce suną po trawie. Żegnamy beton
Aktualizacja: 2025-09-14T07:51:00+02:00
7:41
iPhone 17 Pro nie ma sensu. Lepiej weź iPhone 17 Pro Max - już tłumaczę dlaczego
Aktualizacja: 2025-09-14T07:41:00+02:00
7:31
Garmin Edge 1050 10 miesięcy później. Dla tej jednej rzeczy warto
Aktualizacja: 2025-09-14T07:31:00+02:00
7:21
Poznań przekombinował z biletami. Mieszkańcy wkurzeni ma maksa
Aktualizacja: 2025-09-14T07:21:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA