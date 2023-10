Pamiętacie układ okresowy pierwiastków? Może być nieaktualny

Naukowcy już od dawna próbują rozwikłać zagadkę jej nadzwyczajnej gęstości. 33 Polyhymnia to obiekt o szerokości 55 km, który nie ma masy wystarczającej do tego, by minerały, z których jest zbudowana, mogły zostać ściśnięte na skutek oddziaływania grawitacyjnego, w ultra gęste formy.