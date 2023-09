Gruz z planetoidy Bennu jest już Ziemi. Co spodziewają się znaleźć naukowcy?

To naprawdę niesamowite i doniosłe osiągnięcie w dziedzinie badań kosmosu. Dziś, co prawda, co drugi dzień można natknąć się na podbne określenie, ale wierzcie mi, tym razem jest ono w 100 proc. uzasadnione. Nie dość, że potrafimy dolecieć do do małej, kosmicznej skały, umiemy też pobrać z niej materiał i bezpiecznie sprowadzić go na Ziemię bez udziału ludzi!