Wszyscy lecą na Księżyc. Japonia planuje zrobić coś niesłychanego

Oficjalny kryptonim misji to SLIM od Smart Lander for Investigating Moon (Smart-Lądownik do Badania Księżyca) otrzymał nieco bardziej obrazowy przydomek Snajper, co dobrze oddaje to, jakie zadanie przed nim stoi. Dotychczas wszystkie lądowania sond na Księżycu miały określony obszar lądowania, który obejmował zwykle kilka kilometrów. Japońska Agencja Kosmiczna JAXA postanowiła jednak wejść na wyższy poziom precyzji i zamierza doprowadzić do lądowania sondy w polu o promieniu jedynie 100m.