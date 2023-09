Na skutek tego gwiezdna towarzyszka coraz bardziej traci swoją masę, co sprawia, że pulsar nie jest w stanie dalej jej pożerać. W konsekwencji zaczynają się odpychać. To prowadzi do spadku prędkości jego wirowania. Ten proces przypomina zachowanie samic pająków, które zjadają samce pająków po kopulacji. Astronomowie wykorzystali to zjawisko do nadania tym obiektom nazw po pająku czerwonogrzbietym i czarnej wdowie. Stąd właśnie obydwa te ciała niebieskie określane są mianem „pulsarów-pająków”.