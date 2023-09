Indyjska sonda na Księżycu dosłownie zrobiła hop

Łazik Pragyan, który przebył ponad 100 metrów po powierzchni Księżyca, jest teraz zaparkowany i przełączony w tryb uśpienia do następnego wschodu słońca na Księżycu. Zgodnie z planem, ma on wrócić do życia, gdy światło słoneczne ponownie dotrze do niego 22 września. Jak na razie udało mu się potwierdzić obecność siarki i kilku innych pierwiastków, w tym aluminium, żelaza, wapnia, chromu, tytanu, manganu, tlenu i krzemu. Więcej o tym, co udało się zbadać indyjskiej sondzie na powierzchni Księżyca pisaliśmy tutaj.