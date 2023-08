Indie pokazały, jak się ląduje na księżycu. Imperium dziadów może się uczyć

Niemniej jednak mimo nierównego terenu, który wcale nie pomagał lądowaniu na biegunie południowym statek wylądował bez większych komplikacji, co umożliwi dalsze badania. Misja zaczęła się tak naprawdę ponad sześć tygodni temu, bo 14 lipca 2023 r. Dotarcie na Księżyc rakiecie LVM-III z lądownikiem Vikram i łazikiem Pragyan zajęło całkiem sporo czasu, porównując wynik do amerykańskich misji Apollo z lat 60. i 70. XX wieku, co ma pewne wytłumaczenie.