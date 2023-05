Rosjanie ukradli Amerykanom bombowiec. A potem go skopiowali

Wykorzystali to jako pretekst i nie zwrócili samolotów Amerykanom. Ukradzione bombowce trafiły do biura konstrukcyjnego Andrieja Tupolewa, który otrzymał rozkaz skopiowania ich w najdrobniejszych szczegółach. Jeden B-29 został zdemontowany, drugi służył do prób w locie i szkolenia, a trzeci pozostawiono jako wzorzec do porównań. Rozkaz to skopiowania bombowców wydał Tupolewowi osobiście Józef Stalin. "Nie wprowadzaj żadnych zmian!" - powiedział dyktator na spotkaniu z konstruktorem. Tupolew dostał na zbudowanie nowego samolotu dwa lata i odpowiadał za powodzenie projektu głową.