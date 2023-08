Księżyc pokazał Rosji środkowy palec. Zamiast szampana jest smuteczek

Łuna 25 to pierwsza misja księżycowa opracowana przez współczesną Rosję i pierwsza dla niej lub jej poprzedniczki - Związku Radzieckiego - od czasów Łuny 24 w 1976 r. Sonda wystartowała 10 sierpnia i dotarła na orbitę Księżyca sześć dni później. Miała wylądować w pobliżu południowego bieguna Księżyca, być może już w poniedziałek. Lądownik miał na pokładzie osiem różnych instrumentów naukowych. Jeśli udałoby mu się dotrzeć do powierzchni, użyłby ich do poszukiwania lodu wodnego i wykonywania różnych badań w egzotycznym regionie biegunowym, który dotąd nie gościł żadnego lądownika ani łazika.