Najważniejsza kwestia - neandertalczycy nie byli wcale przodkami współczesnych ludzi. Oba gatunki żyły w tym samym czasie, choć głównie w różnych częściach świata. Dochodziło między nimi do spotkań, są nawet dowody naukowe na to, że się krzyżowały. Jednak nie ma żadnych dowodów na to, że neandertalczycy byli pod jakimś względem słabsi jeśli chodzi o ich zdolności poznawcze od nas. Skąd to wiemy?