Indie jadą na pełnej i nie zwalniają tempa na Księżycu

Przy okazji indyjscy naukowcy poinformowali również o poczynaniach sześciokołowego łazika misji, który nazywa się Pragyan (mądrość). Natrafił on na krater o szerokości 4 m, który jest oczywiście dla niego zbyt dużą przeszkodą i został zmuszony do podążania inną trasą. Samo w sobie nie jest to żadnym newsem, ale świadczy o umiejętnym planowaniu i prowadzeniu misji przez indyjskich naukowców. Jak wszyscy operatorzy pozaziemskich misji, które mają do dyspozycji łaziki jeżdżące po innych ciałach niebieskich naszego Układu Słonecznego, muszą być gotowi na nieprzewidziane komplikacje i jednocześnie podejmować odpowiednie decyzje w sytuacji, w której nie ma miejsca na żaden błąd.