Księżyc jednak żyje? Chiński łazik odkrył nieznane struktury po jego dalekiej stronie

Dziś uważa się, że aktywność wulkaniczna na Księżycu wygasła około 1 mld lat temu. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że odkryto dowody wskazujące na to, że jeszcze nawet 100 mln lat temu Księżyc był aktyny wulkanicznie. Mimo wszystko dziś Księżyc jest często uważany za "martwy geologicznie". Doktor Feng twierdzi jednak, że głęboko pod powierzchnią naszego satelity wciąż może znajdować się magma. To byłoby niezwykłe odkrycie, które wywróciłoby do góry nogami to, co wiemy o dzisiejszym Księżycu. Czy tak się stanie? Wszystko zależy od kolejnych badań chińskiego łazika.