Zajrzeli w głąb Księżyca. To tam szukamy historii początku Układu Słonecznego

Dzięki pracy francuskich naukowców okazuje się, że stałe jądro wewnętrzne i płynne jądro zewnętrzne, jakie znajduje się we wnętrzu Księżyca, upodobnia go do Ziemi. Jak twierdzą naukowcy w opublikowanym artykule badawczym, Księżyc z płynnym jądrem zewnętrznym i stałym jądrem wewnętrznym pasuje do tego, co już wiemy o geofizyce i wahaniach temperatury we wnętrzu naszego naturalnego satelity. Wewnętrzny rdzeń Księżyca ma gęstość zbliżoną do gęstości żelaza, a jego promień jest równy 258 km. Z kolei wewnętrzny rdzeń ma promień wynoszący 362 km.