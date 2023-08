Na niebie pojawi się Super Niebieski Księżyc. O co chodzi?

Termin Superksiężyc jest używany do opisania pełni Księżyca, która występuje w ciągu około jednego dnia od perygeum, więc zdarzają się one trzy do czterech razy w roku. Około 25 proc. wszystkich pełni to superksiężyce, ale tylko 3 proc. pełni to księżyce niebieskie. W dodatku odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi superksiężycami są dość nieregularne. Mogą wynosić one nawet 20 lat, ale ich średnia długość wynosi 10 lat. Następne zjawisko określane jako „superniebieski Księżyc” wystąpi dopiero w 2037 r., za to aż dwa razy: w styczniu i marcu.