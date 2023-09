Marsjański helikopter NASA właśnie wylatał 100 minut

Nic, co robimy w JPL, nie jest łatwe. I projekt następnego marsjańskiego helikoptera też nie będzie łatwy. Jest to trudne, ale uważamy, że jest to wykonalne, przy włożeniu odpowiedniego wysiłku. Głównym wyzwaniem w tym wypadku jest masa. Na Marsie mamy bardzo mało atmosfery, w której statek latający może pracować. To ogranicza ilość masy, którą helikopter może unieść. To kwestia dostosowania naszego myślenia i znalezienia nowych elementów, abyśmy mogli zrobić coś więcej w temacie latanie na Marsie.