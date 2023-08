Włosy prezydentów, kostium goryla i Tesla. Co łączy te rzeczy?

Ludzkie cechy charakteru obejmują cały spektrum, do którego należy także poczucie humoru. Astronauci to w końcu ludzie tacy my wszyscy - oni także lubią robić psikusy innym. A przynajmniej lubi je robić emerytowany dziś astronauta, obecnie senator reprezentujący Arizonę kapitan Mark Kelly. To on w 2016 r. wpadł na pomysł, by jego brat bliźniak Scott - również zasłużony astronauta - zabrał ze sobą na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej kostium goryla. Efekt możecie zobaczyć poniżej: