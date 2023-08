Wystarczyło 30 sekund, a dinozaury mogły przetrwać uderzenie asteroidy

Jeśli jednak przyjmiemy, iż istotnie, to asteroida doprowadziła swoim uderzeniem do nieodwracalnych zmian na naszej planecie, sprawy wyglądają następująco. Wiele pokrytych piórami dinozaurów zginęło z powodu samej eksplozji przy uderzeniu. Miała ona siłę mniej więcej dziesięciu miliardów bomb jądrowych, jakie zrzucono na Hiroszimę. Wiele z nich zginęło jednak na skutek tego, co stało się później. Asteroida uderzyła w przybrzeżną płyciznę, co doprowadziło do wzniecenia ogromnych ilości pyłu z odparowanych skał i oraz nasycenia atmosfery dwutlenkiem siarki. W przeciwieństwie do gazów cieplarnianych, takich jak metan czy dwutlenek węgla, dwutlenek siarki ma działanie chłodzące.