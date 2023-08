Oppenheimer mylił się sprawie broni jądrowej. Dzięki równowadze ludzkość uniknęła zagłady

Momentem, kiedy broń atomowa mogła zostać użyta na polu walki, była wojna koreańska tocząca się w latach 1950-53. Mało kto kojarzy to wydarzenie z bronią atomową, a to właśnie wtedy nie byle kto, bo sam generał Douglas MacArthur, wielce zasłużony dowódca armii amerykańskiej w II Wojnie Światowej na Pacyfiku. To on właśnie, po włączeniu się do wojny komunistycznych Chin po stronie Koreańczyków z północy postulował użycie broni atomowej.