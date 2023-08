Konsekwencje tego wyścigu dotkną całej ludzkiej cywilizacji. Gwiezdne wojny dzieją się tu i teraz

Od momentu, gdy na orbicie zaczęły być umieszczane, choćby na stosunkowo krótki czas, pierwsze satelity, stało się jasne, że prędzej czy później ludzkość umieści tam broń. Nikt tego nie powstrzyma, choćby dlatego, że zrobić to mogłyby jedynie kraje, które same umieszczają broń w kosmosie. Robią to, ponieważ ich potencjalni przeciwnicy również to robią, lub mają taki potencjał. Błędne koło strachu i niepewności zaczyna obracać się coraz szybciej.



W przeciwieństwie do broni jądrowej, której rozwój szybko doprowadził do podpisania odpowiednich traktatów i ustanowieni mechanizmów wzajemnej kontroli pomiędzy USA i ZSRR tym razem, nie widać, przynajmniej na razie sensownych działań w dziedzinie ograniczenia i kontroli zbrojeń w kosmosie. Po pierwsze dlatego, że satelity krążące gdzieś tam, w kosmosie nie są nawet w ułamku tak spektakularne i działające na wyobraźnię jak próby jądrowe, które zawładnęły obiegiem informacji i wyobraźnią w latach 50. ubiegłego wieku.



Po drugie, mało kto, tak naprawdę zdaje sobie sprawę z zagrożenia, jakie niesie potencjalny konflikt w kosmosie, a w związku z tym, brak społecznego nacisku na to, by kwestia została podjęta. Oczywiście, gdy mowa o jakichkolwiek „społecznych” aspektach zbrojeń w kosmosie mowa o krajach demokratycznych takich jak USA, czy w mniejszym stopniu Francja. Od czasu zakończenia zimnej wojny, na świecie do głosu doszło do głosu nowe mocarstwo, w którym nikt specjalnie nie przejmuje się opinią publiczną ani wewnątrz, ani na zewnątrz: Chiny.