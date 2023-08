Chcieli wykopać drugi kanał Sueski za pomocą bomb atomowych. Tak, dobrze czytasz

Kanał Sueski to jedna z najważniejszych dróg wodnych na świecie, łącząca Morze Śródziemne z Morzem Czerwonym i Oceanem Indyjskim. Przez kanał przepływa około 10 proc. światowego handlu morskiego, co oznacza, że każda jego blokada ma poważne konsekwencje dla gospodarki globalnej. Tak się właśnie stało w marcu 2021 r., kiedy to ogromny kontenerowiec Ever Given utknął w kanale na sześć dni, powodując gigantyczne korki i straty finansowe.