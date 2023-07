"Rząd USA ma UFO i nieludzkie maszyny". Tajemnica utrzymywana od 100 lat

Grusch nie sprecyzował, co dokładnie miał na myśli przez "biologiczne elementy", ale określił je jako "nieludzkie" i sugerował, że mogły to być szczątki istot żywych lub sztucznych, które pilotowały statek kosmiczny. "Nie wiem, czy to byli piloci, czy pasażerowie, czy może część samego statku. Wiem tylko, że nie byli to ludzie ani zwierzęta" - powiedział Grusch. Dodał też, że USA próbowały odwzorować technologię znalezioną we wraku UFO, ale bez powodzenia. "To było coś zupełnie innego niż to, co znamy. Nie było tam śrub, kabli ani silników. To było jakby żywe" - opisywał Grusch.