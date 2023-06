Pentagon będzie polował na UFO. Zamontuje w kraju specjalne czujniki

Czujniki do polowania na UAP oznaczają więc, że Stany Zjednoczone przechodzą do aktywnego poszukiwania niewyjaśnionych obiektów latających. Do tej pory działania takie były bierne i ograniczały się do odnotowywania takich spotkań. Czujniki zostaną rozmieszczone w miejscach, w których najczęściej informowano o kontakcie z UAP. Nie podano szczegółów dotyczących typu nowych czujników, ale będą to zapewne między innymi nowe radary oraz satelity.