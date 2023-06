Nowy laser dla wojsk USA. Wrzucasz na pakę, bierzesz pada do ręki i smażysz roje dronów

Nowa modułowa broń laserowa to pierwszy autonomiczny laser o mocy 10 kW zbudowany zgodnie z wymogami amerykańskich sił zbrojnych. Można go przetransportować i zainstalować w dowolnym miejscu zależnie od potrzeby. Znana pod nazwą "H4" broń to czwarty operacyjny system laserowy dostarczony przez Raytheon Technologies Siłom Powietrznym USA, a także w sumie ósmy system dostarczony przez tę firmę Departamentowi Obrony USA.