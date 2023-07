Chmura radioaktywnego dymu miała kilometr. O tej katastrofie świat dowiedział się po 30 latach

Standardy bezpieczeństwa w fabryce szorowały dosłownie po dnie. O ekologii nikt tam nie słyszał, a życie ludzkie w Rosji zawsze znaczyło niewiele. W związku z pośpiechem i brakiem doświadczenia w dziedzinie fizyki jądrowej, warunki bezpieczeństwa na terenie kompleksu były bardzo niskie. Odpady radioaktywne były początkowo zrzucane do pobliskiej rzeki Teczki, która płynęła do Obu i dalej do Oceanu Arktycznego. Sześć reaktorów znajdowało się nad jeziorem Kyzyltasz i używało otwartego systemu chłodzenia, zwracając skażoną wodę bezpośrednio do jeziora. Cała okolica była degradowana i niszczona. Wkrótce sowieci uczynili pobliskie jezioro Karaczaj najbardziej zanieczyszczonym miejscem na Ziemi. Promieniowanie już wtedy zatruwało mieszkańców dziesiątek nadrzecznych wiosek, dla których rzeka była jedynym źródłem wody do picia, mycia i kąpieli.