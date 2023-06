Z nieba spadł samolot z bombami atomowymi. Horror ratowników trwał latami

Bombowiec rozbił się na lodzie morskim w zatoce North Star powodując detonację materiałów wybuchowych i pęknięcie ładunków nuklearnych. W wyniku tego doszło do skażenia radioaktywnego obszaru. Nie doszło jednak do wybuchu jądrowego. Aby to się stało, potrzebna była precyzyjna inicjacja implozji pierwszego stopnia bomby, która następnie zapalała drugi stopień. W tym przypadku implozja została zakłócona przez zwykły wybuch i nie doszło do zapłonu drugiego stopnia.