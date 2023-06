Masz do dyspozycji dane o uszkodzeniach samolotów, które wróciły z misji. Na podstawie tych danych masz zaproponować, gdzie należy umieścić dodatkową opancerzenie na kadłubie i skrzydłach bombowców. Co byś zrobił?



Możesz być skłonny do wnioskowania, że należy wzmocnić te części samolotu, które są najczęściej dziurawione przez pociski. Przecież to logiczne, prawda? Jeśli samolot ma więcej dziur w ogonie niż w nosie, to znaczy, że ogon jest bardziej narażony na ostrzał i potrzebuje większej ochrony. Jednak taki wniosek byłby błędny.